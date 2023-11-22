«Предатель»: в Кремле отреагировали на сообщения о смерти в США летчика Беленко

Что сделал советский перебежчик? Почему Москва сомневается в его счастье?

Жизнь советского летчика-предателя Виктора Беленко, умершего в США, была лишена счастья. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь», — сказал он.

Песков подчеркнул, что стать предателем — это самое большое несчастье для человека.

В 1976 году Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25, дав тем самым возможность изучить противникам устройство новейшей по тем временам машины. В результате он получил политическое убежище и позднее гражданство в США, где обзавелся новой семьей. Там он осуществлял и консультации местным властям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Беленко. Он тихо скончался в доме престарелых в США.