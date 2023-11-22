«Предатель»: в Кремле отреагировали на сообщения о смерти в США летчика Беленко

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Евгения Романова
Евгения Романова 64 0

Песков заявил, что жизнь летчика-предателя Беленко была лишена счастья

«Предатель»: в Кремле отреагировали на сообщения о смерти в США летчика Беленко

Фото: Из открытых источников

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Что сделал советский перебежчик? Почему Москва сомневается в его счастье?

Жизнь советского летчика-предателя Виктора Беленко, умершего в США, была лишена счастья. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь», — сказал он.

Песков подчеркнул, что стать предателем — это самое большое несчастье для человека.

В 1976 году Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25, дав тем самым возможность изучить противникам устройство новейшей по тем временам машины. В результате он получил политическое убежище и позднее гражданство в США, где обзавелся новой семьей. Там он осуществлял и консультации местным властям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Беленко. Он тихо скончался в доме престарелых в США.

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«Предатель»: в Кремле отреагировали на сообщения о смерти в США летчика Беленко

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