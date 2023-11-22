Своих не бросаем: еще 28 россиян эвакуировали из сектора Газа

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Еще 28 россиян эвакуировали из сектора Газа в Домодедово

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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На протяжении всего пути помощь им оказывали специалисты МЧС.

Еще 28 россиян и членов их семей доставлены бортом МЧС из сектора Газа в Домодедово. Всего с начала миссии эвакуированы больше 550 наших сограждан.

Часть из них на поезде уже добралась до Петербурга. Шесть человек, эвакуированных из сектора Газа, разместят в Ленинградской области. Сотрудники регионального МЧС встретили беженцев на вокзале, чтобы помочь с дорогой и обустройством на новом месте.

Ранее 5-tv.ru писал, что 20 ноября в Москве приземлилась новая группа беженцев из сектора Газа — 117 россиян. На родину их доставил спецборт МЧС.

В полете людей сопровождали психологи и врачи. На протяжении всего пути от пункта пропуска РАФАХ беженцев сопровождали сотрудники МЧС России.

Обеспечивали едой, оказывали медицинскую и психологическую помощь. На первое время беженцев разместят в пункте временного размещения в Калужской области. 

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