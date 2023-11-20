Спасли от смерти: еще одну группу россиян доставили в Домодедово из сектора Газа

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Еще одну группу россиян доставили в Домодедово из сектора Газа

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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В полете людей сопровождали психологи и врачи.

Этой ночью в Москве приземлилась новая группа беженцев из сектора Газа — 117 россиян. На родину их доставил спецборт МЧС.

В полете людей сопровождали психологи и врачи. В аэропорту Домодедово рейс встречал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

В воздушной гавани аэропорта Домодедово уже приземлился спецборт с беженцами из сектора Газа. Позади — долгий перелет из международного аэропорта Каир, проверка документов и получение багажа.

Теперь россияне могут спокойно выдохнуть, ведь самое страшное позади и их жизни ничего не угрожает. Последние несколько дней для 117 россиян из сектора Газа были самыми тяжелыми.

Ситуация в стране с каждым днем становится все хуже. В аэропорту многих встречают родственники, которые все время с начала войны не находили себе места, но не переставали верить и надеяться на лучшее.

На протяжении всего пути от пункта пропуска РАФАХ беженцев сопровождали сотрудники МЧС России. Обеспечивали едой, оказывали медицинскую и психологическую помощь.

На первое время беженцев разместят в пункте временного размещения в Калужской области. Всего же за время войны из сектора Газа эвакуировали более 500 россиян.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ назвал сложной ситуацию с эвакуацией из Газы через КПП «Рафах».

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