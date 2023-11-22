Экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

Его подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

Экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Читайте нас в: Дзен Новости

МВД России объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Информация об этом следует из ведомственной базы.

В записи указано, что Ахмедов разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно — не уточняется.

Известно, что ранее против бывшего главного тренера сборной Дагестана было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за государственную измену. По данным следствия, Ахмедов принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима.

Подозреваемый ранее тренировал кикбоксеров в разделе фул-контакт. Его воспитанниками являются Башир Таждинов, Раджаб Алиев, Магомед Саидов и другие российские спортсмены.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД объявило экс-замминистра финансов России Алексашенко* в розыск.

* — признан иноагентом в России

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
«Единое целое»: Лев Лещенко выступил перед российскими военнослужащими
13:39
Экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск
13:33
«Чтобы рассудок теряли»: Шабутдинов мог подмешивать таблетки участникам курсов?
13:29
Сгорела, словно спичка: как внезапная смерть оборвала «взлет» Марии Зубаревой
13:16
«Будем надеяться»: куда пропала певица Дина Гарипова и что с ней сейчас
13:04
Циничное преступление: новые детали о гибели актрисы Меньших при ударе ВСУ

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
30% украинок подвергались насилию со стороны работодателей в Польше
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд