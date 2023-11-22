Экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Информация об этом следует из ведомственной базы.

В записи указано, что Ахмедов разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно — не уточняется.

Известно, что ранее против бывшего главного тренера сборной Дагестана было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за государственную измену. По данным следствия, Ахмедов принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима.

Подозреваемый ранее тренировал кикбоксеров в разделе фул-контакт. Его воспитанниками являются Башир Таждинов, Раджаб Алиев, Магомед Саидов и другие российские спортсмены.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД объявило экс-замминистра финансов России Алексашенко* в розыск.

* — признан иноагентом в России