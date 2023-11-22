«Решают промолчать»: как украинки в Польше подвергаются насилию на работе

Отстаивать свои права, как оказалось, готовы не все.

Украинские женщины, приехав в Польшу, первым делом стремятся найти заработок. Порой им приходится соглашаться не на самые лучшие условия, а зачастую они сталкиваются с нарушением прав со стороны работодателя, пишет издание EADaily.

Беженки с Украины устраиваются на самые разные, но не совсем простые должности — к примеру, кухарками или прислугой. И, к сожалению, подавляющее большинство из числа мигранток сталкивается с неподобающим отношением.

Им приходится работать сверхурочно, выходить на смену во время болезни, даже подвергаться унижениям. Более 100 тысяч украинок не знают о своих правах, чем и пользуются работодатели.

Около 61% женщин сталкивались с несправедливостью хотя бы раз, а чуть больше половины были вынуждены работать после непредвиденных обстоятельств или во время болезни. Отказано в отгуле было 46%, а 30% подверглись насилию: как моральному, так и физическому.

Заявить о нарушении прав готовы не все: в большинстве случаев мигрантки предпочитают умалчивать неприятные случаи, избегая разборок с начальством. Лишь некоторые начинают искать альтернативное место работы.

Ранее 5-tv.ru писал, как украинки вышли на тяжелую работу вместо мужчин.