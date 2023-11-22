Где покататься: ТОП лучших горнолыжных курортов России

Катание на горных лыжах и сноуборде является самым популярным зимним туристическим развлечением. Где в России можно активно отдохнуть?

Для поклонников горнолыжного спорта близится сезон катаний. Портал URA.RU составил список самых популярных курортов в России, где можно покататься на лыжах и сноуборде этой зимой.

Архыз

Архыз — это курорт в Карачаево-Черкесии, в 208 километрах от Пятигорска. Общая длина трасс равна 27 километров. Сезон здесь длится с декабря по апрель. Цена ски-пасса на один день начинаются от 2100 рублей, имеются разные абонементы, которые можно купить предварительно.

Отдых в Архызе давно оценен альпинистами, однако как горнолыжный курорт он стал известен не так давно. В 2023 году он в числе самых молодых на Северном Кавказе. Работы по обустройству здесь начались несколько лет назад, поэтому туристов порадует местная обновленная, современная инфраструктура.

Большой Вудъявр

Большой Вудъявр — самый высокогорный курорт на северо-западе нашей страны. Красивейшей место находится в городе Кировск у горного массива Хибины. В целом длина трасс превышает 25 километров. Высота над уровнем моря варьируется от 390 до 1060 метров. Сезон на мурманском курорте начинается в ноябре и продолжается до мая. Цены на подъемники на один день начинаются от 1050 рублей.

Домбай

Еще один именитый горонолыжный курорт в горах Карачаево-Черкесской республики. По длине трасс он максимально схож с Большим Будъявром. Высота составляет от 1630 до 3168 метров над уровнем моря. «Двери» Домбая открыты для фанатов сноубордов и лыж с декабря по апрель. Стоимость ски-пасса на один день составляет две тысячи рублей.

Красная Поляна

Красная Поляна —находится в 65 километрах от центра города-курорта Сочи. Совокупная длина трасс составляет 30 километров. Спортсмены здесь катаются с декабря до конца весны. Ски-пассы в прошлом сезоне стоили от 2300 до четырех тысяч рублей. Какой будет цена в грядущем сезоне пока неизвестно.

Роза Хутор

Сочинский Роза Хутор считается самым крупным горнолыжным курортом в России. Так, общая протяженность трасс равна рекордным 105 километрам. Минимальная цена ски-пасса на один день равна 3950 рублей.

Приэльбрусье

Это легендарный зимний курорт в Кабардино-Балкарии, находится в 150 километрах от Нальчика. Здесь есть две зоны катания — горы Эльбрус и Чегет. Высота от 2100 до 3780 метров над уровнем моря. Туристы отдыхают тут с ноября по май. Билеты на подъемники можно приобрести за 1940 рублей.

Шерегеш

Шерегеш находится в одноименном поселке, в 160 километрах от города Новокузнецк Кемеровской области. Горнолыжный сезон стартует на сибирском курорте в стандартные сроки в ноябре и длится семь месяцев. В основном цены от 1400 до 2415 рублей за день.

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