Уместно ли желание лидера Украины в условиях складывающейся для ВСУ катастрофической ситуации на поле боя?

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы и страна готовы стоять до конца в конфликте с Россией. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале.

«Зеленский вновь подчеркнул, что жители Украины не готовы отдать России свои территории и будут стоять до конца. Вот это очень важное какое-то заявление. До конца. До чьего конца? До последнего украинца? До конца развала Украины?» — сказал Соскин.

Он назвал эти слова Зеленского очень опасными и напомнил о катастрофической ситуации, которая складывается на поле боя для украинской армии. Вместе с тем эксперт обвинил президента Украины в величайшей некомпетентности, непрофессионализме, непонимании политэкономии, финансов, военного дела и других важных вещей.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Еще 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Такер Карлсон резко осудил желание Вашингтона поддерживать Киев. Он обвинил главу Минфина США Йеллен в том, что она испытывает восторг от того, что люди погибнут на Украине.