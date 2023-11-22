Путин на G20 призвал к поиску решений по прекращению боевых действий на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 86 0

Президент принимает участие в саммите «Большой двадцатки» в онлайн-формате.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военные действия — всегда трагедия, и сегодня важно думать над тем, как их прекратить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине в ходе саммита G20.

«Военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — сказал Путин.

Президент России также напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Между тем, добавил Путин, мировых лидеров почему-то не потрясает госпереворот на Украине в 2015 году и происходящее сегодня в Израиле.

«Истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза, это не потрясает? А то, что генеральный секретарь ООН сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, это не потрясает?» — задался вопросами Путин.

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Спецоперация России на Украине и отказ второй от переговоров

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил России войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с Россией на законодательном уровне.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, западные политики зачастили с визитами в Киев, чтобы поумерить аппетиты украинского лидера Владимира Зеленского.

Тема:
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