«Культ смерти»: Такер Карлсон резко осудил желание Вашингтона поддерживать Киев

|
Евгения Романова
Евгения Романова 88 0

Карлсон: глава Минфина США Йеллен в восторге от того, что люди умрут на Украине

«Культ смерти»: Такер Карлсон резко осудил желание Вашингтона поддерживать Киев

Фото: www.globallookpress.com / Peter Druk

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Журналист призвал администрацию Джо Байдена не обманываться на счет спонсирования убийства множества людей в конфликте Киева и Москвы.

Глава Минфина США Джанет Йеллен рада тому, что люди погибнут. Об этом заявил американский журналист, экс-ведущий Fox News Такер Карлсон, комментируя желание Белого дома продолжать помогать Украине, чтобы боевые действия продолжались.

В видеозаписи, опубликованной на странице в соцстети журналиста, он подчеркнул, что накануне Йеллен объявила о желании США продолжать этот конфликт, но это «война без надежды на победу». И этот человек, к тому же, демонстрирует свой восторг.

«Я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — она в восторге от того, что люди умрут! То, что вы видите, это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счет», — сказал Карлсон.

Читайте также

«Не будет единой позиции»: почему сам Зеленский перестает верить в победу

На Украине уже заканчиваются силы, страна не сможет победить Россию. И поэтому, подчеркнул журналист, просто необходимо закончить финансирование киевского режима и его армии.

«Если вы вообще разумный человек и у вас есть десять минут на чтение, вы поймете, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий… И если вы поддерживаете это, спросите себя почему», — добавил Карлсон.

Начало спецоперации на Украине и провал контрнаступления ВСУ

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

«Будет еще больше»: ЕС перевел Украине ноябрьский транш в 1,5 миллиарда евро

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru писал, что сам Зеленский заявил об отсутствии значимых успехов в контрнаступлении ВСУ.

Тема:
Спецоперация
22 нояб
«До чьего конца?» — Зеленского отчитали за слова о действиях Киева
22 нояб
Путин на G20 призвал к поиску решений по прекращению боевых действий на Украине
22 нояб
Российские силы ПВО уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации
22 нояб
«Будет еще больше»: ЕС перевел Украине ноябрьский транш в 1,5 миллиарда евро
22 нояб
«Единое целое»: Лев Лещенко выступил перед российскими военнослужащими
22 нояб
Циничное преступление: новые детали о гибели актрисы Меньших при ударе ВСУ
22 нояб
«Хорошая сделка»: США хотят выйти к Черному морю через Украину
22 нояб
«Не будет единой позиции»: почему сам Зеленский перестает верить в победу
22 нояб
«Это правда»: Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ
22 нояб
«Встретимся на фронте»: первые экс-боевики ВСУ отправились на боевое задание
-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:41
«До чьего конца?» — Зеленского отчитали за слова о действиях Киева
16:34
Наследники Градского подали апелляцию по иску о разделе имущества
16:29
Звезды, загубившие свою карьеру из-за измен возлюбленным
16:28
Путин на G20 призвал к поиску решений по прекращению боевых действий на Украине
16:18
«С чувствительной кожей»: названы самые безопасные ювелирные украшения
16:15
«Культ смерти»: Такер Карлсон резко осудил желание Вашингтона поддерживать Киев

Сейчас читают

30% украинок подвергались насилию со стороны работодателей в Польше
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд