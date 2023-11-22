Польша заявила о получении рекордной партии оружия от США

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 104 0

Блащак: США поставили Польше крупную партию установок HIMARS и танков Abrams

Польша заявила о получении рекордной партии оружия от США

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel

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Что появилось в арсенале Войска польского?

Вашингтон поставил Варшаве крупную партию различного вооружения. В Польшу прибыли американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и танки Abrams. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) сообщил глава Минобороны республики Мариуш Блащак.

«Крупная поставка военной техники США для Войска польского!» — написал он.

Польский министр в своей публикации отметил, что разгрузка поставки еще продолжается. Он написал про распаковку 11 установок HIMARS — они находятся в Свиноуйсьце. Однако это не все оружие.

По словам Блащака, разгрузки ожидают еще несколько РСЗО, а также танки M1A1 Abrams вместе с машинами технического обеспечения M88A2 HERCULES.

Известно, что Варшава приобрела у американской стороны 116 устаревших и бывших в употреблении M1A1 Abrams. Также власти страны заказали 250 новых и современных Abrams M1A2 SEPv3. Страна, согласно заказу, ожидает в общей сложности более полутысячи установок HIMARS из Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше раскрыли реальное положение дел в украинской армии.

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