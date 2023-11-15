«Будем честны»: в Польше раскрыли реальное положение дел в украинской армии
Генерал Пацек: боевики ВСУ начали опускать руки из-за затягивания конфликта
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Что же стало причиной больших потерь в рядах ВСУ?
В рядах Вооруженных сил Украины наблюдается «синдром опущенных рук». Иными словами, боевики все больше устают по мере затягивания конфликта. Такое заявление сделал в беседе с ТОК FM польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек.
Он также добавил, что киевский режим не раскрывает количество потерь, но Пацеку известно от собственных источников, что ликвидировано «очень много» боевиков.
«Давайте будет честны, Украина находится в очень тяжелой ситуации», — подчеркнул генерал.
ВСУ терпят провал в том числе из-за низкого уровня подготовки боевиков и нехватки боеприпасов. Кроме того, сегодня больше внимания получает Ближний Восток.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные устроили ВСУ «огненный ад» в районе села Крынки.
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