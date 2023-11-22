Умер актер из фильма «Битва за Севастополь» Крыжановский

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

Артист сыграл во многих кинолентах, которые знает практически каждый россиянин. Среди них — «Мажор» и «Возвращение Мухтара».

Умер актер из фильма «Битва за Севастополь» Крыжановский

Фото: Кадр из к/ф «Швабра-2», реж. Тарас Дударь 2021 г.

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В возрасте 66 лет умер актер Александр Крыжановский. Об этом сообщил его сын в личном блоге. По словам сына артиста, его отец скончался прошлым вечером, 21 ноября, от инфаркта и сопутствующих осложнений.

Крыжановский наиболее известен российской публике по ролям в лентах «Возвращение Мухтара», «Нюхач», «Мажор», а также по фильму «Битва за Севастополь», «Анна Герман. Тайна белого ангела» и другим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончалась итальянская актриса, писательница и фотомодель Анна Канакис.

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