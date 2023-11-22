На руках у любимого мужа: умерла актриса Анна Канакис

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 84 0

Умерла актриса Анна Канакис

На руках у любимого мужа: умерла актриса Анна Канакис

Фото: www.globallookpress.com / Mario Cartelli

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Артистка достигла успеха не только в кино, но и в модельном бизнесе, став в 1977-м «Мисс Италия».

Скончалась итальянская актриса, писательница и фотомодель Анна Канакис. Об этом сообщает издание Corriere Della Sera. Последние семь месяцев она боролась с тяжелой болезнью, о чем старалась не афишировать.

«Она умерла на руках своего любимого мужа, с которым через несколько месяцев отпраздновала бы двадцатилетие брака», — пишет издание.

Актрисы не стало 20 ноября. Ей был 61 год.

В 1977 году Канакис победила на конкурсе красоты «Мисс Италия». Актерскую карьеру начала в 80-х. Снялась в 28 фильмах и телесериалах. Например, «Особые приметы: неотразимый красавчик», «Расследование», «Молодая Екатерина» и других. В качестве писательницы она дебютировала совсем недавно, опубликовав три успешных романа.

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