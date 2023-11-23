🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 23 ноября, Луна благоволит встречам с прошлым. Сегодня вы получите максимально положительные жизненные уроки. Ничего не бойтесь: прислушайтесь к зову сердца!

♈ Овны

Не все дается легко, но вы настойчивы и не отказываетесь от задуманного, что бы ни происходило. Возможен успех в деле, которому в последние недели было отдано немало сил. Порой сложно решить новые задачи, но и тут вы справляетесь со всеми трудностями.

Поможет изобретательность: вы находите пути к цели, о которых другие даже не догадывались. Вечером лучше избегать перегрузок и стрессовых ситуаций. Отдых и смена обстановки вам не помешают. Близкие будут рады провести с вами время и, возможно, предложат что-то интересное.

Космический совет: примите себя и свою жизнь как есть.

♉ Тельцы

Благоприятный день, легкий и интересный. Вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь, часто находите верные ответы на вопросы, которые ставили окружающих в тупик. Не исключены предложения о работе или долгосрочном сотрудничестве. Тут можно ответить согласием без долгих раздумий.

Вторая половина дня радует удачными совпадениями и приятными известиями. Вероятны неожиданные визиты, встречи с людьми, с которыми вы давно не виделись. Удастся о многом поговорить, эти беседы натолкнут вас на интересные мысли.

Космический совет: уделите внимание отношениям с собой.

♊ Близнецы

Насыщенный день, в течение которого вам придется заниматься не только знакомыми делами, но и чем-то совершенно новым. Скорее всего, учиться нужно будет буквально на ходу. К счастью, вы быстро запоминаете все, что может оказаться важным.

В начале дня настроение может часто меняться, вторая же половина проходит гораздо спокойнее, не приносит поводов для переживаний и волнений. В это время возможны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады, встречи со старыми знакомыми. Некоторые Близнецы узнают что-то важное.

Космический совет: все хорошо, вы на правильном пути.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Отличный день с деловой точки зрения. Будет шанс заключить выгодные сделки, не исключено, что у вас появится новый источник доходов. Некоторые Раки получат предложения, на которые без долгих размышлений ответят согласием и не пожалеют об этом. Плодотворно проходят переговоры, вам нетрудно будет убедить окружающих в своей правоте.

В личных отношениях также преобладает влияние позитивных тенденций. Вы с полуслова понимаете любимого человека, стараетесь во всем поддержать и приятно удивить. Он отвечает тем же.

Космический совет: время расти и трансформироваться.

♌ Львы

Начало дня будет ярким, интересным и вдохновляющим. Появляется много новых идей, вы с энтузиазмом беретесь за их реализацию. Трудности не пугают, вы находите способ преодолеть все преграды, возникающие на пути. Многим Львам в этом поможет опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака не допускают серьезных ошибок.

Вторая половина дня дает шанс решить какие-то практические вопросы, навести порядок, избавиться от ненужного. Подходит это время и для того, чтобы выбирать и покупать полезные вещи для дома.

Космический совет: есть много способов сказать «я тебя люблю».

♍ Девы

Старайтесь не раздражаться из-за мелочей, на обращать внимания на какие-то досадные недоразумения, неудачные совпадения. Эмоциональный фон может быть нестабильным в начале дня, со временем влияние позитивных тенденций усилится, настроение улучшится. Останутся в прошлом сомнения, которые мешали вам двигаться вперед.

Вторая половина дня полна хороших идей, к реализации которых можно приступить немедленно. Друзья с удовольствием вам помогут. Вечер подходит для романтических свиданий. Вам легко будет найти общий язык с любимым человеком.

Космический совет: не отказывайтесь от нового романа.

♎ Весы

Вас ждет довольно утомительный день. Не все будет складываться удачно, какие-то трудности могут возникнуть там, где вы их меньше всего ожидали. Даже привычные дела займут довольно много времени, потребуется терпение, чтобы довести начатое до конца. Можно обратиться за помощью к давним знакомым: они охотно вас поддержат, сделают все, что нужно.

Этот день хорошо подойдет для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях, сделать первый шаг навстречу человеку, который вам дорог. Откровенный разговор с близкими позволит избежать многих недоразумений.

Космический совет: вселенная поддержит ваши начинания.

♏ Скорпионы

День полон событий. Чаще обычного приходится заниматься несколькими делами сразу, думать о тысяче вещей одновременно. Вряд ли кто-то мог бы справиться с этим лучше вас. Не исключено, что значительную часть дня вы посвятите решению чужих проблем. Это отнимет немало сил. Но жаловаться вы вряд ли будете, ведь получите именно тот результат, к которому стремитесь.

Вторая половина дня — время интересных знакомств и встреч, которые могут положить начало новым отношениям. Многим Скорпионам интуиция подсказывает, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше.

Космический совет: отдайтесь всецело магии любви.

♐ Стрельцы

Удачный день с деловой точки зрения. Открываются новые перспективы, не исключено, что вы найдете способ неплохо заработать или заключите выгодные сделки. Вероятны удачные покупки. Вы не относитесь к деньгам легкомысленно, избегаете напрасных трат.

Гармонично складываются отношения с близкими, не возникает поводов для разногласий и споров. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий: они будут полны незабываемых моментов. Благоприятен этот период и для того, чтобы разобраться в собственных чувствах. Многое становится ясным.

Космический совет: помните о вашей роли сознательного творца.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Первая половина дня может принести хлопоты и трудности. Особенно переживать не стоит: вскоре все наладится, вы найдете общий язык со многими людьми, поладите с теми, с кем прежде часто спорили. Пока же не давайте воли негативным эмоциям и старайтесь заниматься делами, с которыми можете справиться сами.

Вскоре влияние позитивных тенденций усилится, настроение улучшится, жизнь наладится. Вторая половина недели — время, когда вы можете увидеть возможности, которых прежде не замечали. Можно принимать важные решения; вы не ошибетесь.

Космический совет: играйте, развлекайтесь, радуйтесь.

♒ Водолеи

Легкий, интересный, вдохновляющий день. Вы найдете ответы на многие вопросы, которые прежде ставили вас в тупик. Не исключены приятные знакомства, возможно, начало дружеских или романтических отношений. Вы на многих производите сильное впечатление, часто нравитесь людям, прежде ни к кому не испытывавшим симпатии.

Могут появиться отличные идеи, касающиеся работы и бизнеса. Пока неясно, когда удастся воплотить их в жизнь, но у вас есть время обдумать все как следует. Делиться своими замыслами не спешите: едва ли кто-то сейчас сможет оценить их правильно.

Космический совет: пришло время переписать заезженный сценарий.

♊ Рыбы

Вы легко находите общий язык с окружающими, часто понимаете, что на душе у людей, которые вам едва знакомы. Будет возможность восстановить деловые или дружеские отношения, прежде игравшие важную роль в вашей жизни. Можно обсуждать и рабочие вопросы, и личные дела; в любом случае это идет на пользу.

Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов, дает шанс заключить выгодные сделки. Вы отлично справляетесь с привычными делами, рутинные задачи не нагоняют на вас скуку. Останется время для отдыха и приятного общения с близкими.

Космический совет: исцеление может быть болезненным, но оно необходимо.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие четыре знака станут магнитом для денег в ноябре 2023 года.