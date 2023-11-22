«Без рук ужасно»: Костомаров впервые сыграл в теннис после ампутации

Роман Костомаров впервые сыграл в теннис с протезом правой руки
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Telegram / Роман Костомаров; 5-tv.ru
Фигурист находит выходы из самых тяжелых ситуаций. Как он держал ракету в протезе?
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни провел тренировку по большому теннису. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Спортсмен опубликовал видеоролик, на котором наносит удары ракеткой по мячу. Пока что получается, мягко говоря, не очень, признался Костомаров. Ракетка то и дело вылетает из протезированной руки. Но фигурист нашел креативный выход из этой ситуации. Он просто привязал ракетку к протезу.
«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», — написал Костомаров под видео.
Кадры снимала его дочь Анастасия, которая помогала отцу в тренировке. Она подавала ему мячи и всячески подбадривала.
Костомаров был госпитализирован в начале января с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать обе стопы и кисти рук.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигурист Роман Костомаров вновь отправился в больницу, в которой ему спасли жизнь.
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