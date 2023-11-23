Фундамент для дальнейшего успеха: как сон влияет на сексуальное здоровье

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 409 0

Сексолог Кульгавчук: полноценный сон является фундаментом сексуального здоровья

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingram Images; Личный архив Евгений Кульгавчука; 5-tv.ru

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Недосып может сыграть злую шутку в личных отношениях.

Бешеный ритм современного мира негативно сказывается не только на психоэмоциональном здоровье человека, но и сексуальном. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru предупредил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

«Достаточный сон — это фундамент для дальнейшего успеха. Если человек хронически недобирает сна, встает разбитый, остальные терапевтические мероприятия могут быть не столь эффективны. Как я говорю, инстинкт самосохранения всегда победит инстинкт размножения», — пояснил врач.

Кроме того, в данном вопросе сексолог отметил ошибку, которую совершают многие. Это откладывают секс на более поздний срок, когда, к примеру, переделают все дела. Но именно тогда и хочется уже спать больше, чем предаться любви.

«Таким образом мы приучаем себя „начинать“ в состоянии слабого старта, поэтому от этого со временем появляются ассоциации, что все это скучно и неинтересно, а после этого появляются аноргазмия, эректильная дисфункция, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, уже требующие соответствующей коррекции», — добавил сексолог.

Поэтому, если интимная жизнь стала реже и скучнее, задумайтесь о том, насколько у вас качественный сон, подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не думать, что и как твоя половинка творила в постели с другим человеком.

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