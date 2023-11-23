«Я нестандартный парень»: почему Егор Крид не любит ходить на свидания

Видимо, музыкант не относится к романтичным натурам. Но почему?

Музыкант Егор Крид — завидный жених. Ему 29 лет. Узами брака ни с кем не связан. Детей нет. Настоящий холостяк. Но пытается ли он изменить свой статус или пускает все на самотек?

Всем известно, что всякие отношения начинаются со свиданий. По признанию исполнителя, он не фанат встреч с девушками подобного формата.

«Я все-таки нестандартный парень — и, если честно, не очень люблю ходить на свидания. Называть это свиданиями, эту подготовку и прочее. Я люблю как-то проще. Чтобы все было естественно, без вот этого: «Как ты? Расскажи о себе“», — признался Крид в беседе с изданием Газета.ру.

Артисту больше по душе естественное общение. Он, по собственному признанию, предпочитает быть собой. Так проще, говорит, понять — твой это человек или нет.

«Надеюсь, что мой статус холостяка будет не вечным», — добавил Крид.

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