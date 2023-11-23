«Я нестандартный парень»: почему Егор Крид не любит ходить на свидания

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14 0

Егор Крид признался, что не любит ходить на свидания

«Я нестандартный парень»: почему Егор Крид не любит ходить на свидания

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Видимо, музыкант не относится к романтичным натурам. Но почему?

Музыкант Егор Крид — завидный жених. Ему 29 лет. Узами брака ни с кем не связан. Детей нет. Настоящий холостяк. Но пытается ли он изменить свой статус или пускает все на самотек?

Всем известно, что всякие отношения начинаются со свиданий. По признанию исполнителя, он не фанат встреч с девушками подобного формата.

«Я все-таки нестандартный парень — и, если честно, не очень люблю ходить на свидания. Называть это свиданиями, эту подготовку и прочее. Я люблю как-то проще. Чтобы все было естественно, без вот этого: «Как ты? Расскажи о себе“», — признался Крид в беседе с изданием Газета.ру.

Артисту больше по душе естественное общение. Он, по собственному признанию, предпочитает быть собой. Так проще, говорит, понять — твой это человек или нет.

«Надеюсь, что мой статус холостяка будет не вечным», — добавил Крид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Андрей Губин к 49 годам так и не встретил девушку из своих песен.

-8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.16
0.29 96.15
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:59
«Я нестандартный парень»: почему Егор Крид не любит ходить на свидания
7:43
Хуже не придумаешь: что нельзя дарить детям на Новый год
7:28
«Это досвидос»: Наталья Рудова рассказала о своем заработке
7:12
«Один из индикаторов»: из-за каких событий в детстве люди становятся маньяками
7:00
Огненная карусель: как артиллеристы защищают рубежи ЛНР от националистов
6:48
«На грани нервного срыва»: певица Слава шокировала публику «прокуренным» голосом

Сейчас читают

30% украинок подвергались насилию со стороны работодателей в Польше
Российский актер Максим Белецкий трагически погиб в Индии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд