«Что же ты ищешь»: почему Андрей Губин к 49 годам так и не встретил девушку из своих песен

За Андреем Губиным, автором таких хитов, как «Мальчик-бродяга» и «Девушки как звезды», поклонницы в 90-е бегали толпами. Но почему музыкант при всех возможностях так и не смог найти свою избранницу?

В 90-е и 00-е годы Андрей Губин был не только популярным певцом, чьи песни без конца звучали на молодежных дискотеках, но также и одним из самых обожаемых парней России наряду с Юрием Шатуновым, Владиславом Сташевским и Сергеем Жуковым. Заполучить хотя бы каплю его внимания хотели тысячи девушек, которые нередко сопровождали музыканта на гастролях и исправно посещали каждый концерт.

Однако, несмотря на ошеломительную популярность, личная жизнь автора многочисленных хитов оказалась куда сложнее и загадочнее, чем профессиональная. Почему ни с одной из любимых женщин отношения не продлились долго и какую спутницу певец на 50-м году жизни видит рядом с собой на данный момент, в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал Андрей Губин.

«Кто знает, может, это любовь»: первая и главная муза Губина

Мимолетный романов в жизни яркого артиста было немало. Став известным всего в 19 лет, Андрей Губин буквально купался в женском внимании. Влюбленные поклонницы, следующие за ним попятам на гастролях, привлекательные коллеги — возможностей встретить потенциальную возлюбленную было немало.

Однако первая большая любовь настигла Губина в московском метро, когда он еще даже не задумывался об известности. Молодой человек с первого взгляда влюбился в 17-летнюю Елизавету Саутину. Невозможно представить, как бы сложилась жизнь артиста, если бы в его жизни так и не появилась миловидная блондинка.

Их история на первых порах была настоящим воплощением мечты любой фанатки. Она стала музой и вдохновила музыканта на песню «Лиза», влюбленные даже задумывались о женитьбе. Вот только идиллия продлилась недолго.

Популярность песен Андрея Губина с каждый днем стремительно росла, вынуждая перспективного певца почти все время пропадать на гастролях и различных съемках. Времени на романтику катастрофически не хватало. К тому же, Елизавета никак не могла совладать с охватывающей ее ревностью из-за полчищ влюбленных фанаток. В конце концов, не совладав с противоречиями, молодые люди приняли решение расстаться.

Этот союз оказался судьбоносным для молодого певца, ведь именно благодаря песне «Лиза» Андрей Губин стал действительно популярным и успешно закрепил за собой статус озорного романтика на сцене. Хотя по прошествии лет он не считает, что юная муза сыграла решающую роль в его жизни. Сегодня своей главной любовью артист называет исключительно родителей.

«Девушки как звезды»: отношения коллегой по сцене

Лиричные песни Губина с каждым днем становились все популярнее, вынуждая певца практически все время проводить на съемках и концертах. Становилось очевидно, что принять бешеный график восходящей звезды сможет только медийная личность. Тогда свою избранницу Губин решил найти на сцене.

«Я все-таки в шоу-бизнесе работал много лет и до сих пор музыку пишу. Мы ребята более легкие, <…> подвижные, веселые. То есть мы не администратор, который пришел из банка, сел за стол, кричит: „Жена, давай суп!“. И поэтому соответственно, девушка должна это понимать. Ну, и мягко обходить острые углы», — пояснил певец.

Следующей девушкой, вскружившей голову исполнителю, стала танцовщица и участница его шоу-балета Людмила Кобевко. Но знаменитость долго не мог сделать первый шаг. Только через полгода он предложил брюнетке встречаться.

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Для Люси, как он ласково ее называл, Губин стал не просто бойфрендом, но и музыкальным продюсером. Артист написал несколько громких хитов для группы «Карамель», которую Кобевко основала после ухода из подтанцовки.

Однако и этот союз тоже не просуществовал долго — всего полтора года. Оказалось, что у возлюбленных не совпали темпераменты. Возлюбленная нередко проявляла независимость и отстраненность, с чем певец так и не смог примириться. Ему хотелось видеть рядом с собой более мягкую и пассивную девушку. Как признался певец, подобный уклад ему наиболее привычен.

«Я все-таки из Башкортостана. Тут очень много восточных людей. <…> У нас так привыкли, что, мужчина — потверже, а женщина — помягче», — пояснил артист.

Навалившиеся трудности ясно дали понять, что возлюбленные несовместимы. Впоследствии Людмила решила уйти от исполнителя. Для Андрея разрыв стал тяжелым ударом.

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«Звездой моей не станешь»: бурный роман на съемках клипа

Спустя время Андрей Губин сумел оправиться от сердечных ран и даже вступил в новые отношения. Но доверять женщинам как раньше он уже не мог.

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Следующей избранницей певца стала экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина. Девушку пригласили для съемок в клипе «Она одна». Эффектная блондинка сразу покорила сердце артиста, что было совершенно неудивительно. Певец не раз упоминал, что он крайне влюбчивый человек, поэтому нередко крутил непродолжительные романы с актрисами на съемках клипов.

Неожиданный союз имел все шансы перерасти в брак и долгие годы счастливой семейной жизни, если бы не одно «но». После того, как возлюбленные съехались всю романтику стремительно начал поглощать быт. Участились конфликты и недопонимания.

Скромный и тихий в обществе Губин оказался властным и требовательным дома. В одном из интервью Терешина рассказывала, что милым парнем певец был лишь на сцене, а за ее пределами «мог и зубки показать, и поскандалить». В конце концов девушка не вытерпела характер возлюбленного и через три месяца после начала совместной жизни сама предложила расстаться.

«Время романтиков»: попытка завязать отношения с простой девушкой

Позднее Андрей Губин пробовал построить крепкий союз и с девушками, далекими от шоу-бизнеса. В середине нулевых он познакомился с Соней. Новая избранница работала в гостиничном бизнесе. Однако во что-то серьезное этот союз не вылился. По неизвестным причинам пара распалась.

Надежды встретить свою возлюбленную и наконец вступить в прочные, долгие отношения Андрей Губин не терял. В 2008 году он даже зарегистрировался на сайте знакомств. Однако эксперимент не увенчался успехом.

«У меня, кстати, был случай, я поместил свое объявление [на специализированной платформе]. Написал, что я — Андрей Климентьев (настоящая фамилия певца — Прим. ред.) — хочу познакомиться с девушкой на таких-то условиях проживания. За две недели или примерно месяц, пока висело объявление, я не получил ни одного ответа или предложения», — рассказал артист.

Молодому поколению артист советует чаще выбираться на прогулки и посещать различные заведения, например, бары. Именно там получится обрести интересные знакомства, которые могут впоследствии перерасти в нечто большее.

«Я считаю, идеальная схема для молодежи, вообще для всех: встретились, познакомились, два с половиной месяца пообщались, через месяца три-четыре съехались, год пожили вместе. Предварительные долговременные отношения не меньше года», — поделился артист.

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Какую девушку Андрей Губин видит рядом с собой на данный момент

Горький опыт прошлых отношений помог Андрею Губину сформировать более четкий образ потенциальной избранницы. В первую очередь, артист уяснил, что рядом с собой он хотел бы видеть человека с мягким и уступчивым характером.

«Сейчас девчонки все очень твердые, очень целеустремленные. Мне лично такое поведение женщины [более кроткое] больше нравится, чем, когда выпячивают себя», — поделился музыкант.

Однако ту самую спутницу жизни Андрей Губин все еще не встретил. Сегодня, по его мнению, большинство девушек предпочитают оставаться независимыми и реже вступают в отношения.

«Да какая вторая половинка? Тут одни интриги. Девчонки их плетут, вообще, одну за другой. Я удивляюсь их вариативность и находчивости. Поэтому сейчас уже на любую согласен. Это я, шучу, конечно. Но к себе тоже надо адекватно относиться. То есть, допустим, Егор Крид. Он великолепно выглядит, работает, веселый. А я уже угрюм-река, угрюмый пацан, который сидит дома и какие-то песни пишет. Со мной не очень интересно», — рассказал артист.

Сейчас звезда 90-х уделяет свиданиям меньше времени, чаще пропадая за работой. Главное, считает исполнитель, чтобы избранница смогла выдержать его характер. При этом он не забывает ежедневно работать над собой: старательно избавляется от вредных привычек и негативных черт характера.

Почему Андрей Губин все еще не женился и не обзавелся детьми

Ни одни отношения певца не длились более двух лет. Кажется, что подобный долгосрочный формат его творческой натуре попросту не подходит. Сильная влюбчивость и переменчивость не позволяли ему оставаться рядом с одной женщиной надолго в молодости. Сейчас же основная причина отсутствия второй половинки — проблемы с доверием.

«У меня два раза был гражданский брак, по полтора года каждый. Но я, конечно, невинен в семейные отношения. Мне всегда казалось, что перед тем, как жениться, нужно вместе пожить хотя бы год. Если год вместе вам интересно, то можно начинать думать о чем-то еще», — прокомментировал музыкант.

Чрезмерная осторожность певца привела к тому, что на 50-м году жизни супругой и детьми он так и не обзавелся. Артиста крайне тревожит, что в один момент неподходящая возлюбленная может просто собрать вещи и увезти чадо с собой. Поэтому старается не спешить с развитием отношений и подолгу присматривается к потенциальным избранницам.

«Мне нужна надежность. Детей хочу иметь с любимой женщиной. Это очень серьезно. Я детей обожаю. Чужих люблю, но и своих хочу тоже», — пояснил певец.

Ранее Андрей Губин заявлял, что лишь трижды в жизни встречал женщин, с которыми мог бы создать семью. Намного чаще его знакомства ограничивались исключительно сексуальным интересом и так не развивались дальше краткосрочного романа.

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На личном фронте без перемен: есть ли у Андрея Губина сейчас возлюбленная

На данный момент Андрей Губин ни с кем не живет, ограничиваясь редкими свиданиями. Однако, как признался музыкант, дама сердца у него все же есть.

«У меня сейчас нет долговременных отношений, но у меня есть девушка, которая мне очень-очень нравится. Мы знакомы с ней три года. Однако мы не так много общаемся, как мне бы хотелось. Но в принципе, все в моих руках. Может быть, я смогу что-то изменить, посмотрим», — поделился певец.

Сказать наверняка, что за незнакомка украла сердце звезды 90-х, невозможно. Любые иные подробности певец тщательно скрывает. Однако, есть все шансы, что хотя бы эти отношения перерастут в нечто большее, чем просто общение.

Все же исполнитель вынес немало уроков из прошлых отношений. Ранее присущий ему трудоголизм нередко становился причиной ссор со второй половинкой. Сейчас он понимает всю важность совместно проведенного времени и готов прилагать усилия для поиска общего языка и взаимного решения любых разногласий в паре.

Что Андрея Губина особенно привлекает в женщинах

Сегодня, когда за плечами у певца несколько гражданских браков и множество бурных романов, Андрей Губин точно знает, какие дамы его привлекают сильнее всего. В первую очередь, для исполнителя важна надежность и верность.

Кроме того, он ценит в женщинах легкий нрав и самобытность. Возможно именно поэтому среди знаменитостей наиболее привлекательными он считает Дженнифер Лопес, а также Анну Седокову и Клаву Коку.

«Вот мне кажется, что Дженнифер Лопес мне бы подошла по характеру. Думаю, она хорошая женщина. Жалко, Бен Аффлек меня опередил. Но для западного рынка я бы для нее что-нибудь придумал, уж, во всяком случае, не хуже, чем-то, что она поет. Много интересных людей. Мне всегда хотелось пообщаться с Верой [Брежневой] из „ВИА Гра“. Седокова тоже всегда была интересна. Мне кажется, они, ну, неплохие девчонки», — прокомментировал музыкант.

Имена этих звезд известны миллионам, они яркие и запоминающиеся. Все же долгие годы работы в шоу-бизнесе серьезно повлияли на артиста, который привык окружать себя эффектными женщинами.

Также артист высказался на тему пластической хирургии. По его мнению, молодые девушки лишь уродуют себя, изменяя природную внешность. Он считает, что куда важнее уделять внимание духовному развитию.

«Девчонки вроде умные, а такие дуры — у всех лица одинаковые от ботокса. Становятся силиконовыми чудовищами, а нужна естественная красота. Настоящая, как у Алферовой — когда девушка симпатичная плюс какой-то духовный мир, который ее изнутри светом наполняет. Тогда девушка становится особенно красивой», — пояснил музыкант.

По его словам, нужно гнаться не за косметическими процедурами, а взращивать в себе духовный свет.

Как известно, певец был вынужден покинуть сцену из-за прогрессирующих проблем со здоровьем. Андрей Губин уже долгие годы страдает от левосторонней прозопалгии лица, вызывающей ужасные боли и спазмы. Однако он не теряет надежды встретить свою вторую половинку.

«У меня все время присутствуют какие-то амурные отношения. Я все время их пытаюсь развивать, но с кем попало я [жить] не могу», — прокомментировал певец.

Романтика занимает в жизни исполнителя не последнюю роль. Поэтому вполне вероятно, что совсем скоро он таки сумеет обрести вторую половинку и ощутить то самое семейное тепло, которое искал всю жизнь.