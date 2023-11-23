Главком ВСУ Залужный назвал трудной ситуацию на фронте
Главком ВСУ Залужный назвал ситуацию на фронте трудной, но контролируемой
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
Прошлое заявление украинского военачальника о ситуации на поле боя вызвало скандал в Киеве. Чем обернется очередное?
Ситуация на поле боя остается затруднительной для украинских боевиков, но контролируемой. Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный.
Украинский военачальник впервые принял участие в заседании контактной группы по военному содействию Киеву (так называемый формат Рамштайн). В своем Telegram-канале он указал, что подробно проинформировал союзников о делах на фронте, указав, что ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные действия.
Залужный также выразил благодарность Западу за оказываемую поддержку. В частности, он обратил внимание на усиление украинской ПВО, артиллерии и РЭБ.
Прежде Залужный назвал ситуацию на фронте патовой. В интервью изданию The Economist он заявил, что от боевиков ВСУ, скорее всего, не стоит ждать «глубокого и красивого прорыва». Его слова вызвали широкое обсуждение в СМИ. И большое недовольство вызвало у президента Украины Владимира Зеленского. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сам глава киевского режима перестает верить в победу.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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