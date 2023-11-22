«Не будет единой позиции»: почему сам Зеленский перестает верить в победу
Die Welt: Зеленский сам посеял сомнения в возможности победы Украины
Фото: www.globallookpress.com / Marco Cordone
Президент Украины осознает, что веру в успех потеряли и союзники с Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский посеял сомнения в возможность победы его страны в конфликте с Россией. Об этом сообщает Die Welt.
«Если в Киеве не будет единой позиции, то на Западе в него не поверят. В дополнение к уже растущей усталости от войны, вера в то, что Украина сама больше не ожидает победы, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах с Москвой», — говорится в публикации.
Указывается, что Зеленский постоянно заявлял, что Украине обеспечено поражение без поддержки США.
На днях американский Конгресс принял промежуточный бюджет без помощи Украине. Вместе с тем глава Минобороны Германии Борис Писториус был вынужден признать, что цель Евросоюза по поставке миллиона артиллерийских снарядов к марту 2024 году не будет выполнена. И теперь у международных наблюдателей появились вопросы к Зеленскому относительно способности Украины продолжать наступление в нынешних условиях.
К тому же, напоминает издание, у Зеленского и главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного сейчас есть разногласия, которые сказываются на ситуации негативным образом.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил об отсутствии значимых успехов в контрнаступлении ВСУ.
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