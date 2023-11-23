Профукал шанс: почему Зеленскому придется подписать капитуляцию перед Россией

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Евгения Романова
Евгения Романова 102 0

Риттер: Украине позволят подписать договор с требованиями со стороны России

Профукал шанс: почему Зеленскому придется подписать капитуляцию перед Россией

Фото: OLIVIER MATTHYS / POOL / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Теперь Москва будет диктовать свои условия.

Для завершения конфликта Украине придется подписать уже не мирный договор, а капитуляцию перед Россией. Такое заявление сделал бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

По словам эксперта, Киев упустил шанс на мирные переговоры. Теперь же Москва будет диктовать свои условия, на которых в результате страны и заключат мир. Риттер сравнил ситуацию с подписанием Акта о капитуляции Японии в 1945 году на борту линкора «Миссури».

«Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены ее требования — не просьбы, а именно требования», — подчеркнул эксперт.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022 года. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что главком ВСУ Валерий Залужный назвал трудной ситуацию на фронте.

Тема:
Спецоперация
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