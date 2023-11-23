Вместе под «Джамайку»: спектакль Сукачева «САШАШИШИН» покажут в «Современнике»

Громкая премьера в столичном театре Современник. Спектакль по мотивам романа — лауреата премии «Русский букер» представляет рок-музыкант и режиссер Гарик Сукачев. История о любви, доброте и преданности — в воплощении уникальной творческой команды. Петр Налич, Егор Дружинин — и это далеко не все звездные имена. На предпремьерном показе побывала корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Под зажигательную «Джамайку» актеры успевают танцевать и за себя, и за кукол. Они изображают главных героев в детстве.

История об особенном человеке — парне с аутизмом и его дружбе с обычной девушкой. Спектакль «Сашашишин» — о любви, доброте и преданности заставит и погрустить, и улыбнуться.

В театре «Современник» команда Гарика Сукачева проводит генеральную репетицию. Премьера спектакля состоится меньше, чем через неделю.

«Мы сегодня друг другу сказали: „Ну, в общем-то, неплохо. В общем-то неплохо“. Этот год, даже больше года работали практически без выходных, без отпусков», — сказал Гарик Сукачев.

Спектакль во многом уникальный, его ставит звездная команда. Невероятная хореография от Егора Дружинина, изящная пластика актеров от Павла Брюна, который работал в Cirque du Soleil. Художником спектакля стал Андрей Шаров, он создавал костюмы и неожиданных героев сцен.

«Прекрасная база театра позволила нам воплотить все наши хотелки, желания», — заметил художник спектакля Андрей Шаров.

Спектакль очень динамичный: сначала глубокие диалоги, а потом вдруг — зажигательные танцы, спецэффекты. И все это на живой сцене театра «Современник», который постоянно меняет декорации.

Спектакль получился технически сложным и современным. Яркие проекции, 3D-мэппинг переносят зрителей то на атмосферный каток, то в советскую квартиру.

Актриса Дарья Белоусова играет девочку, а потом и девушку Таню, бойкую фантазерку. За своего друга Сашу она — горой.

«Это очень важная для нас тема в спектакле, и очень важный для нас спектакль. Для каждого в отдельности и для всех вместе», — говорит Дарья Белоусова.

Историю Саши Шишина каждый из актеров пропустил через себя. Готовясь к ролям, актеры лично общались с людьми с аутизмом, чтобы лучше их понять.

«Мне кажется, это мечта многих актеров. Это сыграть что-то невероятное, что нам неизвестно — это другой мир», — сказала актер, исполнитель роли Саши Шишина Дмитрий Смолев.

В спектакле много и других сюрпризов. Капельку магии добавят профессиональные иллюзионисты.

«О волшебстве и о волшебстве детства, об этой эфемерной магии, как, собственно, мыльных пузырей», — отметила артист оригинального жанра Олеся Андреева.

В спектакле есть и «маячки» из жизни Гарика Сукачева. К примеру, в одной из сцен адрес улица Свободы, дом 67 совсем не случайный.

«Свободы 67. Да, там жила одна девушка, которая по-прежнему отравляет всю мою жизнь. Это номер дома моей жены. Познакомились мы на катке, я жил в восьми остановках на троллейбусе или на автобусе. Это я как раз вот Ольге Николаевне подарок», — сказал Сукачев.

Фантасмагоричный и трогательный, увлекательный и добрый спектакль Гарика Сукачева и его команды можно будет увидеть совсем скоро. Премьера «Сашишишина» состоится в театре «Современник» уже 29 ноября.