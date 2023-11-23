«Не хочу и не буду»: Михалков о работе со сбежавшими из России артистами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 51 0

Михалков: не хочу и не будут работать с релокантами

«Не хочу и не буду»: Михалков о работе со сбежавшими из России артистами

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

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У знаменитого режиссера поинтересовались, как он относится к релокантам.

Народный артист РСФСР, известный российский режиссер Никита Михалков исключил возможность сотрудничества с артистами-релокантами. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«Я не хочу и не буду с ними работать», — приводит его слова агентство РИА Новости.

Режиссер добавил, что если у кого-то и есть желание работать со сбежавшими из России людьми, то пусть они и продолжают.

В Госдуме ранее сообщили, что уехавших из России и поддержавших Украину людей в стране обратно не ждут. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин подчеркивал, что речь идет о тех, кто открыто поддерживал киевский режим и радовался атакам на территории России.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи об эмиграции из России в Германию. По его словам, покидать родную страну он не собирается, а СМИ последнее время все чаще приписывают ему фейковые переезды.

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