Экс-командующий ВДВ России Сердюков возглавит объединенный штаб ОДКБ

Кандидатура генерал-полковника Андрея Сердюкова на должность начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утверждена советом коллективной безопасности организации.

В рамках Совета коллективной безопасности ОДКБ выступил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Он рассказал, что на повестке встречи будет рассмотрение кадровых вопросов. В том числе, участники обсудят проект решения о назначении на должность главы штаба ОДКБ Сердюкова.

Андрей Сердюков родился в 1962 году в городе Углегорский. В 1983-м он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола, затем продолжил обучение в Военной академии имени Фрунзе. В 2009 году он окончил Военную академию Генштаба ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин назначил Сердюкова командующим Воздушно-десантными войсками в октябре 2016 года. Десантные войска он возглавлял до прошлого года. После он стал руководителем группировки российских войск в Сирии.

Действующим начальником Объединенного штаба ОДКБ является генерал-полковник Анатолий Сидоров. Данную должность он занимает на протяжении восьми лет — с 2015 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что командующим группировки войск «Днепр» назначен Михаил Теплинский.