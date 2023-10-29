Командующим группировки войск «Днепр» назначен Михаил Теплинский

Генерал-полковник приступает к выполнению обязанностей в Херсонской области.
Фото: Минобороны РФ
Командующим группировки войск «Днепр» назначен генерал-полковник Михаил Теплинский, он приступает к выполнению обязанностей в Херсонской области. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Теплинского перевели с должности заместителя командующего ОГВ(с) по боевой работе. На своем посту он сменил Олега Макаревича.
Генерал-полковник с лета 2022 года был назначен командующим Воздушно-десантными войсками России. В 2007 году он успешно закончил Военную академию Генерального штаба. Кроме того, в 1990-х годах он принимал активное участие в боях Первой чеченской войны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал-полковник Афзалов стал командующим ВКС России. Он сменил на посту Сергея Суровикина.
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