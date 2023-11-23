«Где мой дробовик?!» — почему Тим Бертон никогда не снимет продолжение «Кошмаров»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Тим Бертон считает, что «Кошмару перед Рождеством» не нужно продолжение

«Где мой дробовик?!» — почему Тим Бертон никогда не снимет продолжение «Кошмаров»

Фото: Кадр из фильма "Кошмар перед Рождеством", режиссер Генри Селик, 1993г.

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Второй части популярного мультфильма не будет. Но почему?

В этом году кукольному мюзиклу «Кошмар перед Рождеством» исполнится 30 лет. Но вот режиссер картины Тим Бертон категорически против продолжения культового произведения. Об этом кинодел рассказал в беседе с изданием Empire.

«Я снимал продолжения, делал перезагрузки и много чего еще. Я все это попробовал. Ни в коем случае не хочу, чтобы подобное случилось с „Кошмаром“. Приятно слышать, что люди хотят увидеть еще один фильм, но я не из их числа. Чувствую себя стариком, который владеет маленьким клочком земли и не хочет продавать его большой электростанции. Ну, типа, убирайтесь с моей земли! Мне все равно, что вы хотите на ней построить! Где мой дробовик?» — сказал Бертон.

Режиссер подчеркнул, что Джек Скеллингтон из «Кошмара перед Рождеством» очень личный герой для него. Зрители считают персонажа мрачным, но на самом деле он не такой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Тим Бертон выбрал Монику Беллуччи.

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