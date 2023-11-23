Новый контент: тренды медиапотребления обсудили на конгрессе в Москве

О том, как создаются успешные форматы — рассказала гендиректор НМГ Светлана Баланова.

О новых лицах, которые создают и представляют яркий контент на телевидении, говорили сегодня на 27-м международном конгрессе Ассоциации телерадиовещателей. На площадке Национальной Медиа Группы недавно появился проект — «Создатели».

В нем люди, которые ранее не были вовлечены в телевизионный процесс, предлагают свои идеи. А профессионалы помогают их воплотить. О том, как создаются успешные форматы — рассказала гендиректор медиахолдинга Светлана Баланова.

«Сегодня каждый третий россиянин смотрит телевидение в стриминге в интернете, только по каналам НМГ просмотры каналов в интернете выросли за год на 32%. Неважно, где зритель смотрит телевидение, важно что он получает лучший контент, который объединяет всю страну, создает яркие эмоции, снят качественно и профессионально. И это ровно то, что приносит телевидение, и что неизменно независимо от того, как развиваются технологии доставки», — сказала Светлана Баланова.

Участниками конгресса стали главы ведущих телекомпаний, журналисты, специалисты в сфере ІТ, а также впервые каналы из Луганска и Донецка. На конгрессе они обсуждают перспективы развития телекоммуникационных технологий.