Эмиграция, рак, инсульт. Как сложились судьбы актеров из фильма «Приключения Буратино»

У каждого из них был шанс построить ошеломительную карьеру. Но не каждый им воспользовался.

В 1976 году, 1 января, состоялась премьера сказки Леонида Нечаева, которую сначала запретили, а потом назвали культовой. «Приключения Буратино» любили несколько поколений советских ребят. Но повлиял ли успех картины на судьбы артистов?

Дуремар

© РИА Новости / Шахвердиев

Для Владимира Басова (Дуремар) роль в «Буратино» оказалась одной из самых ярких в творческой биографии, хотя работ было уж точно больше сотни. После киносказки он снял несколько фильмов (в том числе, «Дни Турбиных»), сыграл десятки ролей… Актер, режиссер, сценарист, Басов мог бы много еще сделать. Но перед съемками в «Буратино» у него случился обширный инфаркт.

Потом постоянные боли в сердце, тяжелая форма депрессии… А он все равно работал. Был удостоен Госпремии РСФСР им. Братьев Васильевых, звания народного артиста СССР. Даже после инсульта, практически полностью парализованный, Владимир Павлович выпустил на экраны две картины. И в 64 года умер от второго инсульта. На глазах у младшего сына.

Хозяин харчевни «Трех пескарей»

Клюшкин Виктор / ТАСС

Баадур Цуладзе (хозяин харчевни «Трех пескарей») активно снимался и до «Буратино», но еще больше — после. Участью его были эпизоды. Даром, что не запомнить обаятельного грузина было невозможно. Их, колоритных, было не так много на советском экране. Цуладзе же и сам снимал фильмы. Возглавлял Гильдию кинематографистов Грузии. Преподавал, вел кулинарную телепередачу. Но потом тяжело заболел. И в 83 года ушел из жизни.

Карабас-Барабас

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Владимир Этуш (Карабас-Барабас) — настоящий долгожитель. Его земной путь длился 96 лет. Он же был одним из самых титулованных артистов (полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»). Даже в 90+ Владимир Абрамович играл в театре, снимался. Не один десяток лет преподавал в Щукинском училище, был его ректором и худруком. До «Буратино» он снялся в комедиях Гайдая и уже был популярным. А вот после роли Карабаса-Барабаса запоминающихся работ в кино больше не случилось. Может, потому что его сердце всегда принадлежало театру Вахтангова и родной «Щуке»?

Буратино

© РИА Новости / Евгений Одиноков

Связать судьбу с синематографом решил только Дмитрий Иосифов (Буратино), в активе которого сегодня 17 картин. Известным его, конечно, сделал деревянный человечек. Диму узнавали на улицах родного Минска, в транспорте, дразнили «Буратино». Но, несмотря на успешное начало, быть артистом Иосифов не хотел, даже собирался в металлургический институт. В итоге попал… во ВГИК, на курс Алексея Баталова. Потом в Минске выучился на режиссера. Но тут кино рухнуло. И волею случая Дмитрий оказался в рекламе. Стал снимать ролики известных брендов. Потом и кино возродилось, и сериалы, реалити-шоу на ТВ появились — без работы не сидел. 9 мая 2020 года состоялась премьера фильма «Диверсант. Крым», в котором Иосифов — режиссер и один из авторов сценария.

Мальвина

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Большее будущее ждало и единственную москвичку среди детей, игравших главных героев, Татьяну Проценко (Мальвина). Сценарист «Буратино» Инна Веткина специально для девочки написала историю «Про Красную Шапочку». Проценко была уже утверждена на главную роль. Но, катаясь на велосипеде, Таня неудачно упала, получила серьезные травмы, и врачи категорически запретили ей сниматься. Позже в картине «Чучело» Быков прочил ей роль Железной Кнопки, но тут она отказалась сама… В общем, во ВГИК Татьяна пошла учиться на киноведа. Увлеклась написанием стихов. Несколько лет назад врачи диагностировали у нее рак, была сделана операция.

Пьеро

Кадр из фильма "Приключения Буратино", режиссер Леонид Нечаев, 1975г.

Роман Столкарц (Пьеро) о карьере артиста не думал, в кино больше не снимался и пошел по стопам родителей — во врачебное дело. Сегодня 55-летний педиатр Столкарц работает в одной из частных клиник Израиля, куда переехал еще в 1990-м.

Артемон

Кадр из фильма "Приключения Буратино", режиссер Леонид Нечаев, 1975г.

Эмигрировал из Вильнюса и Томас Аугустинас (Артемон). Это произошло в 1985 году. В Канаде он окончил бизнес-школу. Некоторое время вроде бы работал в представительствах иностранных фирм в России. А потом стал успешным предпринимателем в Оттаве. И почти забыл русский язык.

Арлекин

Кадр из фильма "Приключения Буратино", режиссер Леонид Нечаев, 1975г.

Григорий Светлорусов (Арлекин) — самый загадочный персонаж. Есть только слухи, легенды. И несколько версий. По одной из них минчанин окончил Высшую школу КГБ и стал разведчиком. По другой — занимался бизнесом, но нарушил закон, и на него завели уголовное дело. Скрываясь от правосудия, он сбежал из Белоруссии на Украину, затем в США. По третьей версии, поступил в ракетное училище… Но где «Арлекин» на самом деле, и что с ним сейчас, видимо, не знает никто.

Черепаха Тортилла

© РИА Новости / А. Воротынский

А вот Рине Зеленой (черепаха Тортилла) во время съемок уже было 72 года. Здоровье оставляло желать лучшего. Тем не менее актриса продолжала работать — в театре, на радио, в озвучивании мультиков. Главных ролей в кино ей не предлагали, а за маленькие и платили немного. Хоть и была она королевой эпизода (одна миссис Хадсон в историях про Шерлока Холмса чего стоит!). После «Буратино» Зеленая написала мемуары. Последние годы провела в Доме ветеранов кино, со злокачественной опухолью. И ушла в 89 лет, так и не узнав, что в этот день был подписан указ о присвоении ей звания «народной». Вот уж действительно провидица! «Если меня наградят, то непременно за 40 минут до смерти», — шутила Зеленая. Посмертно звание присваивать не стали.

Папа Карло

© РИА Новости / М. Курносов

Никогда не отказывался от работы и Николай Гринько (папа Карло), запомнившийся зрителям не только по сотрудничеству с Андреем Тарковским, но и ролями в фильмах «Афоня», «Приключения Электроника», «20 дней без войны», «Тимур и его команда»… Однако и его век был недолго. В 69 лет Николая Григорьевича не стало. Лейкемия, напоминает aif.ru.

Джузеппе, он же Сизый Нос

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Юрий Катин-Ярцев (Джузеппе, он же Сизый Нос) все лучшие роли сыграл после 50 лет. Но по-настоящему популярным стал именно после «Буратино». Потом он еще много снимался, в Щукинском училище считался лучшим преподавателем актерского мастерства (среди его учеников — Наталья Гундарева, Константин Райкин, Юрий Богатырев). А умер преждевременно. В 72 года. Когда мог бы еще сыграть стольких очаровательных стариков.