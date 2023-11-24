Лжеврачи из Челябинска пугали пенсионеров диагнозами и выманивали из них деньги

Громкая история в Челябинске. Там задержали создателей медицинских центров, в которых пациентов вгоняли в неподъемные долги. Как выяснилось, на бесплатных консультациях псевдоврачи, у которых даже не было медицинского образования, запугивали людей страшными диагнозами и навязывали дорогостоящее лечение в кредит на кабальных условиях. Причем вся терапия была заведомо бесполезной. Мы провели свое расследование.

Опечатанные кабинеты, стопки купюр, изъятая техника. Так выглядит задержание руководства частных клиник, где, по отработанной годами схеме, обманывали пенсионеров.

По данным оперативников, пожилых людей заманивали бесплатными консультациями. Потом обследовали с помощью оборудования, которое к настоящей медицинской технике вообще отношения не имеет. Сотрудники без медицинского образования ставили несуществующие диагнозы и вынуждали брать кредиты на ненужное лечение. Действовали по четким инструкциям: знали, где психологически надавить, какие комплименты сделать

«Я человек то больной, инвалид. Пообещали лечебные свойства», — говорит пострадавшая пенсионерка.

Понизить сахар, избавить от боли в суставах. И это лишь малая часть, от чего, с помощью «волшебного» матраса, хотела избавиться пациентка скандальной клиники.

«И все, он начинает постепенно нагреваться», — говорит она.

Ее заверили: регулярный сон на матрасе с инфракрасными лучами и, как утверждалось, «драгоценными» камнями внутри — точно поможет.

Заплатить за чудо-средство пришлось немало. Цена «электрического прибора бытового назначения», так прописано в договоре, около 80 тысяч. Пришлось брать кредит.

«Уговорили, говорят, что это очень лечебное. Да не только я, в основном, пожилые ходили туда. И как пришел пожилой, они начинают его обрабатывать», — говорит пострадавшая.

Для мошенников важно было завлечь в центры как можно больше клиентов.

«За каждого приведенного человека продукты дают. Дадут килограмм макарон, килограмм гречки», рассказывает пострадавшая.

Действовала криминальная схема на территории региона несколько лет. По словам пострадавших, активно работала и реклама. Да так, что о навязанных кредитах знали и в офисах по соседству.

«У меня приятельница приезжала сюда, чтобы пройти какое-то обследование, лечение, как правило, предлагают на шестизначные суммы. И для того, чтобы человек мог это сделать, предлагается взять кредит и оформляется тут же кредит», — рассказывает Елена.

Причем, под высокие проценты.

«Когда мы пришли домой и прочитали договор, а он был по 27%, а по телевизору 6,9 передают. В этом договоре нет подписи, ни одной. Вот видите? Это наши подписи не представители банка», — говорит еще одна пострадавшая Валентина.

На руках у обманутых пенсионеров — остались лишь графики платежей и договоры без подписей руководителей клиник. Чеков нет. Расплачиваться за матрас, толку от которого нет никакого, пострадавшим придется до июня следующего года.