Спасение есть: еще более 100 россиян эвакуировались на родину из сектора Газа

Борт МЧС из Каира приземлился этой ночью в Москве.

Еще больше 100 россиян смогли выбраться из сектора Газа и вернуться на родину. Борт МЧС из Каира приземлился этой ночью в Москве.

В полете эвакуированных сопровождали медики и спасатели, а на земле встречали психологи, волонтеры и самые близкие. За трогательным моментом воссоединения наблюдал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал эвакуацию россиян из сектора Газа благородной гуманитарной миссией и святой обязанностью.

Президент напомнил о важности обеспечения помощи людям, которые страдают от происходящих событий на Ближнем Востоке. Глава МЧС Александр Куренков отметил, что Россия направила в сектор Газа более 245 тонн гуманитарной помощи.