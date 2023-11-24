Спасение есть: еще более 100 россиян эвакуировались на родину из сектора Газа
Более 100 россиян эвакуировались на родину из сектора Газа
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
Борт МЧС из Каира приземлился этой ночью в Москве.
Еще больше 100 россиян смогли выбраться из сектора Газа и вернуться на родину. Борт МЧС из Каира приземлился этой ночью в Москве.
В полете эвакуированных сопровождали медики и спасатели, а на земле встречали психологи, волонтеры и самые близкие. За трогательным моментом воссоединения наблюдал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал эвакуацию россиян из сектора Газа благородной гуманитарной миссией и святой обязанностью.
Президент напомнил о важности обеспечения помощи людям, которые страдают от происходящих событий на Ближнем Востоке. Глава МЧС Александр Куренков отметил, что Россия направила в сектор Газа более 245 тонн гуманитарной помощи.
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