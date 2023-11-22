Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 137 0

Согласно последним данным, всего с начала миссии эвакуированы больше 550 наших сограждан.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Эвакуация российских граждан из сектора Газа — благородная гуманитарная миссия и святая обязанность, указал президент страны Владимир Путин.

Глава государства напомнил о важности обеспечения помощи людям, которые страдают от происходящих событий на Ближнем Востоке.

«Это наша святая обязанность — помочь тем более нашим гражданам», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент добавил, что к Москве обратились с просьбой из вывезти из Газы около 900 человек. Из них — 639 граждан РФ и еще 271 человек — их родственники.

Глава МЧС Александр Куренков, в свою очередь, рассказал, что РФ направила в сектор Газа более 245 тонн гуманитарной помощи. Очередной рейс с грузами общим весом 28 тонн запланирован на 23 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще 28 россиян эвакуировали из сектора Газа. Всего с начала миссии эвакуированы больше 550 наших сограждан.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

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Обострение палестино-израильского конфликта
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