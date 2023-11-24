Черная пятница: как не стать жертвой агрессивного маркетинга

Самая масштабная распродажа пройдет в магазинах России 24 ноября. О чем нужно знать, чтобы не остаться без денег?

Последняя неделя ноября — время традиционных акций по снижению цен в магазинах. Самая масштабная распродажа, так называемая «черная пятница», в этом году приходится на сегодня, 24 ноября. Покупателей заманивают небывалыми скидками и щедрыми подарками. Однако многие обещанные выгоды нередко — лишь красивая реклама. Как реально сэкономить и не попасться на уловки маркетологов — выяснял корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Спрос в эти дни по статистике увеличивается в три раза. В отделах не успевают за покупательской активностью. «Уточняйте на кассе» –эту фразу можно услышать в каждом втором магазине столицы.

«Покупателю следует помнить, что черная пятница — это прежде всего маркетинговая история и подавляющее большинство скидок во время таких распродаж — оно не настоящее. Товар стоит либо обычную сумму, просто нарисована какая-то большая скидка, либо скидки не столь велики», — говорит председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Три по цене двух или скидка в половину цены, кажется, любимое предложение каждого продавца в эти дни. Вот этот телевизор на сайте продавца — со скидкой 50%. Стоил якобы больше 200 тысяч. На другом ресурсе находим изменение средней цены за месяц. Да, действительно его можно купить дешевле, но не вдвое, на 30%. Впрочем, скидку все-таки можно довести до 50%.

«Часто банки предлагают кешбэки в определенных категориях или даже у партнеров. Может быть кешбэк 1% на все покупки, но при этом 15 или 25%, и даже 50% в определенных сервисных сетях», — сказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Еще один способ не стать жертвой агрессивного маркетинга — холодный расчет. Четкое понимание, что именно нужно купить и сколько вы готовы на это потратить. Это страховка от импульсивных покупок

«Во время распродажи выигрывает тот, кто имеет выбор из нескольких позиций, которые он хотел бы купить из нескольких товаров, которые есть у него в списке. Если мы хотим купить что-то одно дорогостоящее, как правило мы и вне распродажные дни можем найти очень хорошую цену», — говорит маркетолог Анастасия Птуха.

Сравнивать цены с онлайн-магазинами можно и нужно, говорят эксперты. Тем более там начали черную пятницу раньше аж с 11 числа. Но самую большую выгоду получат те, кто успокоит внутреннего шопоголика!

«Разобрать гардероб, понять, что там есть, а чего нет. Возможно, все там есть и на этом моменте отпустит покупательская способность», — говорит стилист Элис Аккуин.

Ну а если поход в магазин не прихоть, а необходимость — последняя куртка рвется и холодильник ломается — эксперты все-таки советуют не торопиться. Ноябрьские скидки обычно предваряют Новогодние, куда большие.