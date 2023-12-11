Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала о продуктах питания и активных добавках, которые помогут повысить настроение.

С наступлением зимних холодов люди испытывают хандру и впадают в плохое настроение. Однако это можно исправить с помощью еды и биологически активных добавок. О том, как их правильно подобрать, в интервью 5-tv.ru рассказала Инна Кононенко, врач-диетолог, нутрициолог.

Сначала — серотонин!

В первую очередь, считает эксперт, важен уровень «гормона счастья», или серотонина, в организме.

«Он образуется из аминокислоты триптофан. Это происходит в нашем кишечнике. Если у вас хорошая микрофлора кишечника, то вы абсолютно спокойно из триптофана будете образовывать серотонин», — отметила специалист.

Для этого надо принимать метабиотики, такие, как масляная кислота, жидкий хлорофилл. Микрофлору можно подкармливать клетчаткой, которая содержится, например, в семенах подсолнечника. Триптофан также есть в красной икре, атлантической треске, орехах и кунжуте. Также можно употреблять препарат 5-гидрокситриптофан в форме БАД. Если соединить его с витамином B6, цинком и элеутерококком, то высокий уровень серотонина точно обеспечен.

Повышаем магний

«Плохое настроение и стрессы, которые преследуют нас каждый день снижает уровень магния», — заметила Кононенко.

Он содержится в шоколаде и бананах, однако эксперт советует отдать предпочтение кунжуту и БАДам. Есть несколько видов добавок с ним. Малат магния поможет от вялости по утрам, а от перевозбуждения перед сном — глицинат магния.

Помогаем щитовидке

«Если вокруг все стало серым и унылым, значит наша щитовидная железа стала работать намного хуже», — рассказала врач.

Это связано с тем, что данный орган во холодное время года отвечает за терморегуляцию, и нагрузка на него больше. Для его поддержания следует употреблять тирозин, который есть в мясе, рыбе, орехах. Ко всему прочему, щитовидке нужен йод и селен, содержащиеся в морепродуктах.

…и надпочечникам

Хроническая надпочечниковая недостаточность понижает нашу сопротивляемость стрессам. Это связано с понижением уровня гормона кортизола. С этим помогает справиться отказ от кофеина. Также врач рекомендует пить ромашковый чай, употреблять корень солодки и пантотеновую кислоту.

Вредный совет

Если все предыдущие рекомендации не помогли, то специалист советует съесть булочку — но только одну. В ней содержится глютен, а он переваривается до таких полипептидов, которые способны всасываться в кровь, проникать в мозг и связываться с марфиноподобными рецепторами. Они в свою очередь отвечают за удовольствие от употребления опиатов.

«Поэтому, когда мы съедаем булочку, мы чувствуем себя великолепно. Но вы только не переборщите с булочками, потому что у вас возникнет хандра уже по поводу избыточной массы тела», — заключила диетолог.

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