Русские модели «плюс-сайз» покорили подиумы Китая: в чем секрет

Поему девушки славянской внешности столь популярны?

Судьба россиянки Кати Дубровской похожа на кино: полноватая девушка, в которой все детство сидели комплексы из-за внешности, внезапно кардинально меняет свой стиль, уезжает в другую страну и из обычной учительницы превращается в знаменитую фотомодель. Об удивительной и вдохновляющей истории нашей соотечественницы рассказал сайт KP.RU.

Кате 27 лет. Уже пять лет она живет и работает в Китае. Попала в Поднебесную она в качестве учительницы английского языка, сразу после окончания института. В модельный бизнес же ее привела подруга, которая уже была успешной фотомоделью «плюс-сайз» (девушка с пышным телом). Девушка рассказала, что на Востоке свои модельные дома, такие же, как и в Париже с Миланом. Самое удивительное, что девушки со славянской внешностью пользуются у азиатов бешеной популярностью. В Китае все признают, что славянки — самые красивые, а в категории «плюс-сайз» и вовсе подавляющее большинство наших девчонок. Да и русская выносливость помогает справляться с тяжелыми модельными буднями.

«Тут надо работать очень быстро. Очень! Вот сегодня у меня было 2 съемки, одна — 8 часов, а вторая — 3. И за эти часы я успела поменять 160 образов!», — рассказывает Дубровская.

Требования к девушкам очень строгие — на каждую вещь уходит около четырех минут, поэтому моделям необходимо уметь переодеваться буквально, как пожарным или военным. Оттачивания требуют и позы — не должно быть ни одного лишнего движения или взгляда, чтобы не задерживать фотографа.

Катя очень трудолюбива — даже во время жесткого локдауна в 2020 году, она не прекращала работать, отдуваясь за двух, а то и трех моделей одновременно. Сейчас ситуация не легче — у девушки в месяц бывает всего по два выходных. Хоть каждая модель сама формирует свой график, лучше работать больше и лучше, чтобы подняться по карьерной лестнице вверх. Из сложностей профессии Дубровская выделяет сезонность. Жарким летом приходится снимать осенне-зимние коллекции, а зимой наоборот, позировать в легких летних нарядах.

Удивительно, но в детстве у будущей звезды были комплексы по поводу внешности. Спорт и диеты не помогали избавиться от лишнего веса, поэтому девочка даже боялась идти на выпускной, так как не могла подобрать подходящее платье. Сегодня Катя уверена в себе, а обрести эту уверенность ей помогает любовь аудитории.

«Самую большую уверенность дает не работа, а любовь. Когда тобой восхищаются, говорят комплименты, смотрят влюбленными глазами… Девочки, не слушайте никого, верьте только в себя. Для какого-то незнакомого человека ты „корова“, а для любимого — „котенок“», — делится мудростью модель.

Из модельного бизнеса обычно уходят годам к 35-40, так что у Кати впереди еще как минимум десять лет карьеры. Четких планов на будущее она пока не строит. Знает лишь, что в Китае жить точно не останется — хочется заработать себе на будущее и побольше путешествовать. Может быть даже вернуться в родные края. Кто знает?

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