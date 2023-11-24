В Феодосии задержали агента украинских спецслужб за поставки запчастей ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Преступник уже арестован по уголовному делу о государственной измене.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Силовики задержали жителя Феодосии, который отправлял в Вооруженные силы Украины (ВСУ) комплектующие к военной авиационной технике. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Силовики задержали россиянина в Феодосии. Установлено, что он был завербован спецслужбами Украины и действовал в их интересах.

«Осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», — говорится в сообщении ФСБ.

Известно, что преступник уже арестован по уголовному делу о государственной измене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики обнаружили в Донецкой народной республике (ДНР) замаскированный тайник с боеприпасами и оружием.

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