В Феодосии задержали агента украинских спецслужб за поставки запчастей ВСУ

Силовики задержали жителя Феодосии, который отправлял в Вооруженные силы Украины (ВСУ) комплектующие к военной авиационной технике. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Силовики задержали россиянина в Феодосии. Установлено, что он был завербован спецслужбами Украины и действовал в их интересах.

«Осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», — говорится в сообщении ФСБ.

Известно, что преступник уже арестован по уголовному делу о государственной измене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики обнаружили в Донецкой народной республике (ДНР) замаскированный тайник с боеприпасами и оружием.