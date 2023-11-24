«Просто влюбилась»: как Сапега и Протасевич могли пожениться благодаря Лукашенко

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Евгения Романова
Евгения Романова 66 0

Приморский глава Кожемяко: Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

«Просто влюбилась»: как Сапега и Протасевич могли пожениться благодаря Лукашенко

Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

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Что пошло не так? Как теперь живет журналистка Сапега?

Глава Приморья Олег Кожемяко и президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагали журналистам Софье Сапеге и Роману Протасевичу сыграть свадьбу. Об этом рассказал губернатор на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ.

«Я разговаривал с этой девочкой, которую помогли вытащить из тюрьмы, какие были у нее цели. Просто влюбилась в парня. Он ее кинул. Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их», — сказал он.

Однако, продолжил Кожемяко, Протасевич отказался от Сапеги. Теперь же девушка «перекрестилась» и живет с родителями, у нее все хорошо.

Сапега была задержана в аэропорту Минска в мае 2021 года из-за якобы возникшей угрозы теракта. Сотрудники правоохранительных органов арестовали ее по подозрению в организации беспорядков. Вместе с ней был и на тот момент возлюбленный Роман Протасевич. Ей были вынесены обвинительные приговоры по семи статьям. Максимальный срок наказания мог составить 12 лет лишения свободы, но девушка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, и суд избрал для нее меру пресечения в виде шести лет пребывания в колонии.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича, следом за ним на свободе оказалась и Сапега.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лукашенко помиловал Протасевича и Сапегу.

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