В усиленном режиме: в Петербурге отработали тактику борьбы с сугробами

Зарплаты трудящимся, включая дворников, повысили, потому что работа действительно тяжелая.

800 машин и почти тысяча дворников убирают Петербург после метели. Дорожные службы Северной столицы работают в усиленном режиме. Причем по центральным улицам запускают колонны сразу из шести машин. Но такая чистка возможна только ночью, когда транспорта мало, чтобы не мешать движению.

Снег везут не за город, а на плавильные пункты. По словам коммунальщиков, техники город закупил достаточно, в отрасли существенно повысили зарплату, чтобы привлечь работников.

«Нам добавили денег в бюджет… зарплата 82-100 тысяч. Но тем не менее по-прежнему мы испытываем кадровый голод, что касается механизаторов и водителей большегрузных машин. Только из-за этого не выпускаем всю нашу технику. Выход — 50% от имеющейся техники», — сказал директор ГУДП «Центр» Егор Пащенко.

Зарплата дворников тоже выросла. И если раньше метлой и лопатой орудовали в основном приезжие, то среди новых сотрудников — 80% жители Петербурга.