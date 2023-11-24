В усиленном режиме: в Петербурге отработали тактику борьбы с сугробами

Эфирная новость 31 0

В Петербурге отработали тактику борьбы с сугробами

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Зарплаты трудящимся, включая дворников, повысили, потому что работа действительно тяжелая.

800 машин и почти тысяча дворников убирают Петербург после метели. Дорожные службы Северной столицы работают в усиленном режиме. Причем по центральным улицам запускают колонны сразу из шести машин. Но такая чистка возможна только ночью, когда транспорта мало, чтобы не мешать движению.

Снег везут не за город, а на плавильные пункты. По словам коммунальщиков, техники город закупил достаточно, в отрасли существенно повысили зарплату, чтобы привлечь работников.

«Нам добавили денег в бюджет… зарплата 82-100 тысяч. Но тем не менее по-прежнему мы испытываем кадровый голод, что касается механизаторов и водителей большегрузных машин. Только из-за этого не выпускаем всю нашу технику. Выход — 50% от имеющейся техники», — сказал директор ГУДП «Центр» Егор Пащенко.

Зарплата дворников тоже выросла. И если раньше метлой и лопатой орудовали в основном приезжие, то среди новых сотрудников — 80% жители Петербурга.

-5° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.12
-0.04 96.23
0.08
Делай дело — будет результат: китайский гороскоп на неделю с 27 ноября по...

Последние новости

14:39
VK отметит День матери вместе с пользователями
14:36
Всерьез и надолго: зима в Москве началась метелями и снегопадами
14:20
В Херсонской области отменили режим ЧС, введенный из-за подрыва Каховской ГЭС
14:08
Более 120 тысяч специалистов: в Петербурге стартовал финал Всероссийского чемпионата по профмастерству
14:02
В усиленном режиме: в Петербурге отработали тактику борьбы с сугробами
13:46
«Американцы решают»: что будет делать Зеленский на фоне дестабилизации обстановки в стране

Сейчас читают

В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского
Терпение на исходе: как ситуация на фронте повергла Зеленского в отчаяние
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд