«Новая глава человечества»: Путин о внедрении искусственного интеллекта в науку

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Евгения Романова
Евгения Романова 96 0

Путин поручил на порядок нарастить мощности российских суперкомпьютеров

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Президент России выступил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Необходимо существенно увеличить мощности российских суперкомпьютеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что это важно для развития генеративного искусственного интеллекта.

«Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок… (Это. — Прим. ред.) критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта», — сказал он на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Путин поручил разработать механизм, который предоставит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам. Его должны получить аспиранты, студенты, школьники, занимающиеся уже научной и практической деятельностью в области ИИ.

Вообще, подчеркнул президент, внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни человечества является обычным процессом.

«С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования», — заявил Путин.

Сегодня президент посетил выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта в рамках конференции AI Journey. Ему показали презентации о развитии ИИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая Всероссийская школа по искусственному интеллекту открылась в Сарове.

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