Пункты пропуска на границах России и ЕС: как пройти и где проехать

Иностранные власти продолжают поддерживать антироссийские санкции. Есть ли шансы у туристов попасть за границу прямо сейчас?
Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Зарембо; 5-tv.ru
Россия имеет несколько контрольно-пропускных пунктов на границах со странами Европы. Туристам при путешествии стоит это учитывать. Вот их полный список.
На северо-западе наша страна соседствует с Норвегией и Финляндией.
На западе — с Польшей и Литвой, Эстонией, Латвией.
Пересечь границу Норвегии можно через единственный пункт пропуска — Борисоглебск («Стурскуг»).
КПП на границе с Финляндией:
- Лотта («Райя-Йоосеппи»)
- Салла («Келлоселькя»)
- Суоперя («Куусамо»)
- Люття («Вартиус»)
- Ниирала («Вяртсиля»)
- Париккала («Сювяоро»)
- Светогорск («Иматра»)
- Брусничное («Нуйямаа»)
- Торфяновка («Ваалимаа»)
КПП на границе с Польшей:
- Мамоново-1 («Гроново»)
- Мамоново-2 («Гжехотки»)
- Багратионовск («Безледы»)
- Гусев («Голдап»)
Пункты пропуска на границе с Литвой:
- Морское («Нида»)
- Советск («Панемуне»)
- Пограничный («Рамонишкяй»)
- Чернышевское («Кибартай»)
КПП на границе с Эстонией:
- Ивангород («Нарва»)
- Куничина Гора («Койдула»)
- Шумилкино («Лухамаа»)
КПП на границе с Латвией:
- Брунишево («Педедзе»)
- Лудонка («Виентули»)
- Убылинка («Гребнева»)
- Бурачки («Терехово»)
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия пригрозила ограничить прием заявок на убежище.
Читайте также
94%
-0.04 96.23
0.08
Нашли ошибку?