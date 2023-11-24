Пункты пропуска на границах России и ЕС: как пройти и где проехать

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 40 0

Иностранные власти продолжают поддерживать антироссийские санкции. Есть ли шансы у туристов попасть за границу прямо сейчас?

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Зарембо; 5-tv.ru

Россия имеет несколько контрольно-пропускных пунктов на границах со странами Европы. Туристам при путешествии стоит это учитывать. Вот их полный список.

На северо-западе наша страна соседствует с Норвегией и Финляндией.

На западе — с Польшей и Литвой, Эстонией, Латвией.

Пересечь границу Норвегии можно через единственный пункт пропуска — Борисоглебск («Стурскуг»).

КПП на границе с Финляндией:

  • Лотта («Райя-Йоосеппи»)
  • Салла («Келлоселькя»)
  • Суоперя («Куусамо»)
  • Люття («Вартиус»)
  • Ниирала («Вяртсиля»)
  • Париккала («Сювяоро»)
  • Светогорск («Иматра»)
  • Брусничное («Нуйямаа»)
  • Торфяновка («Ваалимаа»)

КПП на границе с Польшей:

  • Мамоново-1 («Гроново»)
  • Мамоново-2 («Гжехотки»)
  • Багратионовск («Безледы»)
  • Гусев («Голдап»)

Пункты пропуска на границе с Литвой:

  • Морское («Нида»)
  • Советск («Панемуне»)
  • Пограничный («Рамонишкяй»)
  • Чернышевское («Кибартай»)

КПП на границе с Эстонией:

  • Ивангород («Нарва»)
  • Куничина Гора («Койдула»)
  • Шумилкино («Лухамаа»)

КПП на границе с Латвией:

  • Брунишево («Педедзе»)
  • Лудонка («Виентули»)
  • Убылинка («Гребнева»)
  • Бурачки («Терехово»)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия пригрозила ограничить прием заявок на убежище.

-5° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.12
-0.04 96.23
0.08
Делай дело — будет результат: китайский гороскоп на неделю с 27 ноября по...

Последние новости

19:11
Не выходить на улицы: массовые беспорядки вспыхнули в Дублине из-за поножовщины с «мигрантом»
18:59
Орел с сюрпризом: замаскированный под птицу украинский БПЛА посадили в зоне СВО
18:45
«Мы потеряли абсолютно все»: Израиль во время перемирия обстрелял колонну с людьми в секторе Газа
18:26
И Кремль, и усадьба Достоевского: где провести праздники рядом с Москвой
18:09
Пункты пропуска на границах России и ЕС: как пройти и где проехать
17:56
Пила таблетки для похудения и чуть не умерла в 68 лет: личная драма Натальи Крачковской

Сейчас читают

«Копят ракеты»: какую тайную операцию готовят страны НАТО на Украине
«Овощная база»: Винер об условиях подготовки гимнастов в США
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд