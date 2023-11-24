Пункты пропуска на границах России и ЕС: как пройти и где проехать

Россия имеет несколько контрольно-пропускных пунктов на границах со странами Европы. Туристам при путешествии стоит это учитывать. Вот их полный список.

На северо-западе наша страна соседствует с Норвегией и Финляндией.

На западе — с Польшей и Литвой, Эстонией, Латвией.

Пересечь границу Норвегии можно через единственный пункт пропуска — Борисоглебск («Стурскуг»).

КПП на границе с Финляндией:

Лотта («Райя-Йоосеппи»)

Салла («Келлоселькя»)

Суоперя («Куусамо»)

Люття («Вартиус»)

Ниирала («Вяртсиля»)

Париккала («Сювяоро»)

Светогорск («Иматра»)

Брусничное («Нуйямаа»)

Торфяновка («Ваалимаа»)

КПП на границе с Польшей:

Мамоново-1 («Гроново»)

Мамоново-2 («Гжехотки»)

Багратионовск («Безледы»)

Гусев («Голдап»)

Пункты пропуска на границе с Литвой:

Морское («Нида»)

Советск («Панемуне»)

Пограничный («Рамонишкяй»)

Чернышевское («Кибартай»)

КПП на границе с Эстонией:

Ивангород («Нарва»)

Куничина Гора («Койдула»)

Шумилкино («Лухамаа»)

КПП на границе с Латвией:

Брунишево («Педедзе»)

Лудонка («Виентули»)

Убылинка («Гребнева»)

Бурачки («Терехово»)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия пригрозила ограничить прием заявок на убежище.