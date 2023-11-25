По черепу слепили лицо, оказался мужчина: в Красноярске в бетонном кольце 16 лет назад нашли останки человека

Следователи просят помощи в установлении личности погибшего.

Мужчину, чье тело найдено в Красноярске 16 лет назад, до сих пор никто не опознал. Следователи просят жителей России присмотреться к фотороботу, чтобы установить личность погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Человеческие останки нашли еще 28 апреля 2007 года, они находились в бетонном кольце возле дома по улице 3-я Гипсовая. Согласно результатам экспертизы, кости принадлежали мужчине от 30 до 35 лет, европеоидной расы. Также специалисты провели реконструкцию лица и смогли представить приблизительный облик погибшего.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По факту еще 16 лет назад было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Однако личность мужчины установить не удалось по сей день.

Следователи Красноярского края просят жителей России, обладающих какой-либо информацией, связаться с правоохранителями. Анонимность гарантируется.

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