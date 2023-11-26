Неувядающая любовь: дочь Маликова возобновила отношения с хоккеистом Капризовым

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Алексей Панков
Алексей Панков 555 0

Хоккеист Капризов возобновил отношения с дочерью Дмитрия Маликова

Неувядающая любовь: дочь Маликова возобновила отношения с хоккеистом Капризовым

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

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Девушка регулярно летает к возлюбленному в США.

Хоккеист Кирилл Капризов продолжает встречаться с дочерью народного артиста Российской Федерации Дмитрия Маликова Стефанией. Такая информация прозвучала в эфире одного из федеральных каналов.

Некоторое время назад в сети появилась информация, что молодые люди расстались. Однако, судя по всему, пара решила дать своим отношениям второй шанс.

Маликова и Капризов часто проводят время вместе. Девушка регулярно летает в США к своему возлюбленному. Кроме того, этим летом пара отправилась на отпуск в Италию. При этом отец девушки — народный артист РФ — не хочет торопить события и считает, что говорить о свадьбе пока рано.

«Они дружат. Все хорошо. Не будем забегать вперед», — признавался Маликов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» Маликов оказался в неловкой ситуации. Когда исполнитель выходил на сцену, организаторы включили песню «Ну что ж ты страшная такая?».

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