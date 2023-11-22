Все произошло на вручении музыкальной премии прямо сцене.

Певец Денис Клявер — экс-участник музыкальной группы «Чай вдвоем» — вспомнил забавный случай, произошедший с его коллегой Дмитрием Маликовым. Во время одной из церемоний вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» исполнитель оказался в неловкой ситуации.

Тогда Маликов получил свою очередную награду. И когда он выходил на сцену, организаторы включили фоновую музыку. Вот только выбор их был весьма необычен.

«И вдруг включается (песня. — Прим. ред.) „Ну что ж ты страшная такая?“ И у нас просто со Стасом Костюшкиным началась истерика, потому что мы представили выход Димы — интеллигентный человек… И в этот момент включается вместо его (песни. — Прим. ред.). Это было очень смешно. Вот такой вот был забавный случай», — рассказал Клявер корреспонденту 5-tv.ru на пресс-бранче «Золотого граммофона».

«Золотой граммофон» — одна из самых главных церемоний музыкальных наград России, которая проводится ежегодно с 1996 года.

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