В Совфеде РФ объяснили, почему Киев заговорил о перемирии

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 270 0

Косачев: тупик на фронте вынуждает Киев признать ошибки и говорить о диалоге

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

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Причина того, почему Киев вновь задумался о диалоге с Москвой, всего одна.

Признание властей Украины о срыве Западом переговоров с Россией неразрывно связано с провалом контрнаступления. Так заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал в беседе с 5-tv.ru заявление главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии, который рассказал, что именно Борис Джонсон, находившийся на посту премьера Великобритании, отговорил Киев от продолжения переговоров с Москвой.

«Очередная подсказка, а точнее — прямое указание с западной стороны, а в данном случае — со стороны Великобритании. Я думаю, что это была некая согласованная позиция Запада, а не личная инициатива Бориса Джонсона. Выход Украины из переговорного процесса, а затем и запрет на любые переговоры завел эту ситуацию в тупик», — отметил сенатор.

Косачев добавил, что ситуация, находящаяся в политическом тупике, и в зоне спецоперации меняется не в пользу Украины. Этим и объясняется заявление о том, что шанс на переговоры был, но его упустили по чужой вине.

Заместитель председателя Совфеда напомнил, что внеблоковый статус Украины был провозглашен еще в момент нахождения Незалежной в составе СССР. Это требование зафиксировано в Декларации независимости страны в июле 1990 года. Этот же фактор с того времени был заложен как основополагающий в отношениях России и Украины. Но с 2014 года Украина начала размывать ранее заключенные договоренности.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сделал заявление о том, что военные действия на Украине могли закончиться еще прошлой весной. Тогда переговорный процесс проходил в рамках нескольких встреч, и стороны даже начали приходить к кое-каким договоренностям. По словам Арахамии, Россия изъявляла готовность закончить специальную военную операцию при соблюдении Киевом нескольких пунктов, главные требование Москвы — нейтралитет Украины по отношению к западному военному альянсу.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru приводил слова бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который объяснил, почему Киев ждет разрешения Запада на переговоры с РФ.

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