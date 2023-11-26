Хоть шаром покати: западные страны уже физически не могут поддерживать Украину
Британский офицер в отставке Грант: Европа отдала все запасы вооружения Украине
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Британский военный «слил» информацию о том, что поставлять на Украину западным союзникам уже фактически и нечего.
Страны «коллективного Запада», за исключением США, истощили резервы в процессе помощи Украине. Такое громкое заявление сделал отставной британский офицер Глен Грант в интервью на украинском телевидении.
«Все страны, кроме Соединенных Штатов, уже отдали все, что могли. Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и все еще ожидает поступления нового», — заявил экс-военный.
Глен Грант отметил, что США обладают достаточными запасами вооружений, но не торопятся отправлять их на Украину. Отставной британский офицер предположил, что это оружие США берегут для обострения ситуации на Тайване.
Ранее американский миллиардер Илон Маск выразил обеспокоенность в связи с тем, что США испытывает дефицит боеприпасов из-за бездумной помощи Украине.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, вводя экономические санкции и поставляя на Украину боеприпасы, технику и оружие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине пожаловались на сокращение поставок оружия США.
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