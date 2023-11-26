Дважды разведенная Бородина раскрыла секрет прочных отношений: «Вы в одной лодке»

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 74 0

Ксения Бородина: при ссоре с партнером нужно помнить, что вы не враги

Дважды разведенная Бородина раскрыла секрет прочных отношений: «Вы в одной лодке»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Какие шаги, по мнению телезвезды, помогут в построении гармоничных отношений.

Дважды побывавшая замужем телеведущая Ксения Бородина перечислила советы от пар, которые долгие годы состоят в браке. Рекомендациями знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.

В первую очередь, Бородина посоветовала регулярно спрашивать у партнера, как прошел его день. Также, по мнению Ксении, ссоры — не конец браку. В момент разногласий следует помнить, что вы не враги. Вы в одной лодке, и не нужно топить друг друга, подчеркнула ведущая известного телепроекта.

«Не забывайте о маленьких подарках — о них помнят долго. Тактильность — это важно. Целуйте и обнимайте друга. Никаких публичных ссор. Не язвите и не выясняйте отношения в компании людей — вы помиритесь, а окружающие будут помнить», — с такими наставлениями обратилась к подписчикам Бородина.

Бородина добавила, что все эти советы будут работать в том случае, если партнер также готов им следовать. Отношения — это работа двоих, заключила знаменитость.

Стоит отметить, что звездная аудитория полностью согласилась с правилами построения прочных отношений от Бородиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина предостерегла женщин от бабников.

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