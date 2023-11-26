«Начало эпохи»: как правильно встретить Новый год — 2024

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 33 0

Дом в Новый 2024 год нужно украсить статуэтками и картинами дракона

Фото, видео: Виталий Тимкив / ТАСС; 5-tv.ru

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Дом в праздник нужно украсить статуэтками дракона. Но что еще надо сделать?

Новый 2024 год будет принадлежать Зеленому Деревянному Дракону. О том, как правильно встреть грядущий год и вымышленную рептилию, рассказал сайт 5-tv.ru.

Следует знать, что мифическое существо является вестником перемен и символом начала новой эпохи.

В год Дракона в праздничное меню надо обязательно включить еду из рыбы и морепродуктов. Также мифическому существу очень сильно понравятся острые приправы и различные сладости.

Следует украсить дом различными картинами и статуэтками с изображением дракона. Это принесет удачу и счастья. А огнедышащая рептилия будет охранять дом от всех бед.

Также в 2024 удачу привлекут небольшие растения в горшке или маленькие искусственные деревья.

В Новый год рекомендуется выбрать наряды и украсить дом в золотые, серебряные, белые, алые и серые оттенки. Одежда должна быть максимально яркой. Женщинам подойдут красные, розовые и зеленые цвета. Мужчинам же стоит подобрать яркие аксессуары к своему костюму.

Перед празднованием Нового года в доме нужно навести порядок. Также ни в коем случае нельзя грустить и ссориться с близкими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем встречать Новый 2024 год.

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