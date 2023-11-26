Дом в Новый 2024 год нужно украсить статуэтками и картинами дракона
Фото, видео: Виталий Тимкив / ТАСС; 5-tv.ru
Дом в праздник нужно украсить статуэтками дракона. Но что еще надо сделать?
Новый 2024 год будет принадлежать Зеленому Деревянному Дракону. О том, как правильно встреть грядущий год и вымышленную рептилию, рассказал сайт 5-tv.ru.
Следует знать, что мифическое существо является вестником перемен и символом начала новой эпохи.
В год Дракона в праздничное меню надо обязательно включить еду из рыбы и морепродуктов. Также мифическому существу очень сильно понравятся острые приправы и различные сладости.
Следует украсить дом различными картинами и статуэтками с изображением дракона. Это принесет удачу и счастья. А огнедышащая рептилия будет охранять дом от всех бед.
Также в 2024 удачу привлекут небольшие растения в горшке или маленькие искусственные деревья.
В Новый год рекомендуется выбрать наряды и украсить дом в золотые, серебряные, белые, алые и серые оттенки. Одежда должна быть максимально яркой. Женщинам подойдут красные, розовые и зеленые цвета. Мужчинам же стоит подобрать яркие аксессуары к своему костюму.
Перед празднованием Нового года в доме нужно навести порядок. Также ни в коем случае нельзя грустить и ссориться с близкими.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем встречать Новый 2024 год.
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