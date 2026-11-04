Елка осенью: как ранняя подготовка к празднику помогает справиться с усталостью

Трещевская: ранняя подготовка к Новому году помогает справиться с усталостью

Новогодние украшения, появившиеся в доме или на городских улицах задолго до декабря, помогают создать положительный эмоциональный настрой и легче справиться с напряжением в конце года. Об этом на конгрессе «Национальное здравоохранение» рассказала Life.ru врач-психотерапевт, специалист НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анастасия Трещевская.

По словам специалиста, осенью многие люди быстрее устают. На самочувствие влияют сокращение светового дня, окончание отпусков и увеличение рабочей нагрузки. При этом отношение к подготовке к Новому году у всех разное. Одни начинают заниматься праздничными хлопотами только в последний день декабря, другим приятнее заранее продумать украшение дома и подарки.

Психотерапевт объяснила, что новогодняя атрибутика способна пробуждать теплые воспоминания. Елочные игрушки, мандарины, праздничные запахи и украшенные улицы у многих связаны с детством, подарками и временем, проведенным рядом с близкими.

«И когда мы идем по городскому проспекту, да, или по торговому центру и видим елочные шарики, какой-то запах вот этот вот, новогоднюю какую-то ауру, сразу же мозг понимает, что скоро праздник», — рассказала врач.

По ее мнению, ожидание приятного события помогает легче переносить рабочую нагрузку и предновогоднюю суету. Когда человек заранее погружается в праздничную атмосферу, у него появляется дополнительный положительный настрой, который поддерживает в напряженные декабрьские дни.

Трещевская также положительно оценила появление праздничного оформления на улицах задолго до Нового года. При этом она подчеркнула, что восприятие такой атмосферы зависит от самого человека.

«Тут, наверное, каждому свое. Но вот как по мне, так это здорово», — призналась психотерапевт.

Говоря об осенней усталости, врач отдельно отметила признаки, при которых стоит обратиться за помощью.

В частности, поводом для консультации могут стать нарушения сна без очевидной причины, сохраняющиеся более двух-трех недель, а также навязчивые мысли, от которых не удается отвлечься.

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