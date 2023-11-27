«Он больной насквозь»: Иван Охлобыстин о состоянии Ефремова

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 47 0

Иван Охлобыстин рассказал об ухудшающемся состоянии Михаила Ефремова в тюрьме

«Он больной насквозь»: Иван Охлобыстин о состоянии Ефремова

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Артист считает, что Ефремова нужно освободить из колонии.

В июне 2020 года с российским актером Михаилом Ефремовым случилось страшное: артист пьяный сел за руль, попал в автомобильную аварию и лишил жизни человека. Ефремову был вынесен приговор в виде тюремного заключения в размере восьми лет лишения свободы.

Как сообщают aif.ru, близкий друг Михаила Олеговича, звезда «Интернов» Иван Охлобыстин, рассказал, что состояние артиста за три года пребывания в колонии общего режима заметно ухудшилось. По его словам, Ефремов уже «все осознал» и готов выйти на свободу.

«К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже… Но для такого больного человека такой режим — это ужас. У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода…», — делится Иван.

Охлобыстин продолжает молится за друга и осознает, что на УДО повлиять сложно. Также по мнению режиссера, вряд ли Ефремов теперь когда-либо исполнит комедийную роль. Однако Иван Охлобыстин убежден, что актер обязательно вернется в «театральную среду».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как к осужденному за смертельное ДТП Ефремову относятся в колонии.

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