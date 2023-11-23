«Миша боится»: как к осужденному за смертельное ДТП Ефремову относятся в колонии

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Охлобыстин рассказал, что к Ефремову хорошо относятся в колонии

«Миша боится»: как к осужденному за смертельное ДТП Ефремову относятся в колонии

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Звезда «Интернов» Иван Охлобыстин хотел поздравить коллегу по цеху с юбилеем, но не смог этого сделать. В чем же причина?

Актеры Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов дружат очень много лет. Но уже три года последний отбывает срок в колонии. Звезда «Интернов» рассказал изданию aif.ru, удалось ли ему повидаться со своим другом в его юбилей, и как в тюрьме относятся к Ефремову.

«Очень хотел, но он мне запретил публично, открыто это делать. Миша боится, что что-то может повлиять на его условно-досрочное освобождение. Он старается… Молимся. Мы никак не можем на это повлиять. К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже. Он работает, как вол», — рассказал Охлобыстин.

Актер уверен, что в таком трагичном исходе виноваты люди, с которыми Ефремов общался в тот момент. Заслуженный артист всегда был падок на алкоголь, но это никак ему не мешало работе, уточнил Охлобыстин. Но все пошло наперекосяк, когда Ефремов стал работать с людьми в одном проекте.

«Его окружение сделало все для того, чтобы он упал… Он бесконечно талантлив. То, что с ним случилось, это моя личная трагедия», — заключил Охлобыстин.

Михаил Ефремов попал в тюрьму после смертельного ДТП с его участием, произошедшего 8 июня 2020 года. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему экс-жена Ефремова Ксения Качалина живет в нищете и одиночестве.

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