Есть риски? Может ли поздняя беременность вызвать рак

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 22 0

Врач-онколог Петровский: поздняя беременность сама по себе не вызывает рак

Есть риски? Может ли поздняя беременность вызвать рак

Фото: www.globallookpress.com / 003 David Devins

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Онкология в зоне молочных желез — страшная и достаточно распространенная в наши дни болезнь.

Рак молочной железы — страшная и достаточно распространенная в наши дни болезнь. Бытует мнение, что увеличение заболеваемости связано с поздним деторождением среди женщин старше 30 лет. О рисках рассказал aif.ru Александр Петровский, заместитель директора НМИЦ онкологии им. Блохина, заведующий отделом онкомаммологии, доктор медицинских наук.

По мнению специалиста, женщины, решающие рожать в позднем возрасте, не должны отказываться от своего выбора, который может повлечь за собой «что-то другое».

Петровский подтверждает, что продолжительная выработка эстрогенов действительно может привести к развитию раковой опухоли. Но с другой стороны, у женщин, которые ни разу не рожали, риск развития болезни намного выше.

«У тех, кто кормил грудью, риск рака молочной железы ниже, чем у тех, кто это делал менее шести месяцев», — также объясняет эксперт.

Врач советует женщинам не отказываться от беременности под страхом болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые назвали пять игнорируемых симптомов рака.

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